Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Erdemli'de 200 üreticiye yüzde 70 hibeli toplam 259 bin 200 adet sofralık domates fidesi dağıtıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 2026 yılı projeleri kapsamında üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmak ve üretime katkı sağlamak amacıyla sofralık domates fidesi desteği gerçekleştirildi. Kocahasanlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen program kapsamında 200 üreticiye toplam 259 bin 200 fide ulaştırıldı. Programa belediyenin ilgili daire başkanları, müdürleri ve personeli, Erdemli Koordinasyon Şube Müdürlüğü yetkilileri, meclis üyeleri, Erdemli Ziraat Odası yönetimi, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı. Yüzde 70 hibeli destek kapsamında bir fidenin toplam maliyeti 19 lira 69 kuruş olurken, üreticiler fide başına 5 lira 90 kuruş ödüyor. Fideler; Üçtepe, Kocahasanlı, Alata, Karakeşli, Karyağdı, Kayacı, Koyuncu, Türbe, Yarenler, Yüksek, Kızkalesi, Limonlu ve Merkez mahallelerindeki üreticilere dağıtıldı.

'Toplam 259 bin 200 adet domates fidesi dağıtımı gerçekleştirdik'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Abdullah Selçuk Şahutoğlu, Büyükşehir Belediyesinin 2019'dan bu yana bölgelere özgü tarımsal faaliyetleri desteklediklerini belirterek, hayvancılıktan fide ve fidan üretimine, balıkçılıktan diğer tarımsal alanlara kadar birçok konuda üreticilerin yanında olduklarını söyledi. Dağıtım töreninde üreticilere hitaben konuşan ve 2026 projeleri kapsamında Erdemli'de 200 üreticiye toplam 259 bin 200 adet güzlük domates fidesi dağıtımı gerçekleştirdiklerini ifade eden Şahutoğlu, 'Üçtepe, Kocahasanlı'da yoğun bir şekilde domates üretimi var. Üretim zaten zor. Sizler zor şartlarda mücadele ediyorsunuz. Ederinde satamadığınız ürünler sorun olarak önünüze geliyor. Biz de bu bilinçle tarımsal girdi maliyetinin bir miktar azalması amacıyla en azından domates fidesi desteğinde bulunmak istedik. Yüzde 70'ini belediyemiz, yüzde 30'unu üreticimiz karşılıyor' dedi.

Proje kapsamında bir fidenin maliyetinin 19 lira 69 kuruş olduğunu fakat üreticilerin her bir fide için 5 lira 90 kuruş ödeme yapacağını kaydeden Şahutoğlu, 'Üreticilerimiz bu fideleri toprakla buluşturduktan sonra umarım bereketli bir sezon geçirir ve zorluklarla verdiği mücadelenin karşılığına ulaşır. Bu senenin hayırlı ve bereketli geçmesini diliyorum. Amacımız yalnızca bir fideyi alıp bir üreticiye vermek değil. Zor günlerinde üreticinin yanında olmak, tarımın sürdürülebilirliğini sağlamak' diye konuştu.

'Erdemli'nin tarımsal gücüne katkı vermeye devam edeceğiz'

Üretimin devamlılığı için mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayan Şahutoğlu, 'Tarım olmazsa olmaz. Tarım sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla da sizler canla başla çalışmaya devam edeceksiniz. Biz de sizi desteklemeye ve her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Erdemli'nin tarımsal gücüne katkı vermeye, ortak fikirler ve projeler üretmeye çalışacağız. Verdiğimiz domates fidelerinin bereketli olacağına inanıyorum' ifadelerine yer verdi.

Şahutoğlu, Erdemli'de üreticilere 167 bin 881 fide, fidan ve soğan desteği sağladıklarını belirterek, 93 bin 108 metre sulama borusu ile 41 adet makine ve ekipman desteği verdiklerini söyledi. Konargöçer Yörüklere 39 su tankeri desteği, 217 üreticiye güneş paneli desteği sunulduğunu aktaran Şahutoğlu, 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesinden 39 üreticinin yararlandığını, yaklaşık 40 arı yetiştiricisine 30'ar kovan desteği sağladıklarını ifade etti. Küçük ölçekli büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik 'Süt Soğutma Tankı' projesinin de sürdüğünü belirten Şahutoğlu, balıkçılara da balıkçılık malzemesi seti desteği sağladıklarını kaydetti.