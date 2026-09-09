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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Birleşik Krallık Hükümeti ile imzalanan Eurofighter Typhoon uçağı tedariki kapsamında Türk pilotlarının uçuş eğitimlerine başladığını bildirdi. MSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın harekat ihtiyacını karşılamak amacıyla Birleşik Krallık Hükümeti ile imzalanan Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarikine ilişkin süreç kapsamında, Türk pilotların terminoloji eğitimlerini başarıyla tamamlayarak uçuş eğitimlerine başladığını açıkladı. Konuya ilişkin bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Birleşik Krallık Hükümeti ile imzalanan Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında, Ağustos ayında eğitim sürecine başlayan Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilotlarımız, terminoloji eğitimlerini başarıyla tamamlayarak uçuş eğitimlerine başladı" ifadelerine yer verildi.

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