Mersin'de şeftali üreticilerinin ürünlerini değerlendirmede yaşadığı sıkıntılara destek olmak amacıyla çiftçilerden doğrudan şeftali alımı yapıldı. Üreticilerden temin edilen şeftalilerin önümüzdeki günlerde Kent Lokantası aracılığıyla vatandaşlara sunulacağı belirtildi.

Mezitli Belediyesi, kentte şeftali üretimi yapan çiftçi ve üreticilerin ürünlerini değerlendirme sürecinde yaşadığı sıkıntılara destek olmak amacıyla harekete geçti. Üreticilerin hasat ettiği şeftaliler doğrudan temin edilerek, önümüzdeki günlerde Kent Lokantası aracılığıyla vatandaşlarla buluşturulmak üzere hazırlandı.

Yerel üretimin güçlendirilmesi ve üreticinin emeğinin korunması amacıyla gerçekleştirilen çalışma kapsamında, Mezitli'nin bereketli topraklarında yetiştirilen şeftaliler üreticiden doğrudan satın alındı. Temin edilen şeftalilerin ilerleyen günlerde Kent Lokantasında hemşehrilere sunulması planlanıyor. Böylece hem üreticinin ürününün değerlendirilmesine katkı sağlanacak hem de yerel üretim vatandaşlarla buluşturulacak.

'Ürünlerini doğrudan temin ettik'

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, yerel üreticinin her zaman yanında olacaklarını belirterek, 'Üreticilerimizin büyük emeklerle yetiştirdiği ürünlerin değerinde karşılık bulması bizim için çok önemli. Şeftali üretimi yapan çiftçilerimizin ürünlerini değerlendirme noktasında yaşadığı sıkıntıya kayıtsız kalmadık. Ürünlerini doğrudan temin ettik. Şeftalileri önümüzdeki günlerde Kent Lokantamızda hemşehrilerimizle buluşturacağız. Böylece hem üreticimize destek olacak hem de kentimizin bereketini vatandaşlarımızla paylaşacağız' dedi.

'Üreten Mezitli'nin her zaman yanında olacağız'

Üreticinin emeğini koruyan çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Başkan Tuncer, 'Mezitli'de üretimin devam etmesini, çiftçimizin emeğinin karşılığını almasını önemsiyoruz. Yerel üretimi destekleyen, üreticimizi koruyan ve dayanışmayı büyüten çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Üreten Mezitli'nin her zaman yanında olacağız' ifadelerini kullandı.