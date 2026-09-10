Akdeniz Belediyesi, ilçedeki parkların daha estetik ve nitelikli hale getirilmesi amacıyla yeni bir çalışma başlattı. Parklarda bulunan betonarme yapıların dış yüzeyleri, çiçek, kuş ve doğadan ilham alan çeşitli figürlerle renklendiriliyor.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin talimatları doğrultusunda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, parklarda yer alan umumi tuvalet, müştemilat ve benzeri betonarme yapıların dış cepheleri sanatsal çalışmalarla yeniden düzenleniyor.

Beton yapılar renkli figürlerle süsleniyor

Çalışmalarda betonarme yapıların dış yüzeylerine çiçekler, kuşlar ve doğa temalı çeşitli figürler işleniyor. Renkli resimlerle yapıların soğuk ve tekdüze görünümünün ortadan kaldırılması, parkların genel görünümünün ise daha canlı ve estetik hale getirilmesi amaçlanıyor.

Yapılan uygulamalarla park içerisindeki duvar ve yapıların adeta açık hava tuvaline dönüştürülmesi hedeflenirken, çocukların ve vatandaşların kullandığı ortak yaşam alanlarına da sanatsal bir görünüm kazandırılıyor.

'Parklarımızı daha güzel ve keyifli hale getiriyoruz'

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, parkların yalnızca yeşil alanlardan oluşmadığını belirterek, vatandaşların huzurla vakit geçirebileceği estetik ve nitelikli yaşam alanları oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

İlçe genelindeki parklarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Beşikci, 'Parklarımızı yalnızca fiziksel açıdan yenilemekle kalmıyor; temizlik, düzen, estetik görünüm ve kullanım olanaklarını da bütüncül bir anlayışla ele alıyoruz. Parklarımızın vatandaşlarımız için daha güzel, daha renkli, daha keyifli ve nitelikli yaşam alanlarına dönüşmesini istiyoruz' dedi.

Betonarme yapıların dış yüzeylerinin sanatsal çalışmalarla renklendirildiğini kaydeden Beşikci, 'Böylece hem mevcut alanlarımızı güzelleştiriyor hem de sanatı vatandaşlarımızın günlük yaşamının bir parçası haline getiriyoruz. İlçemizdeki diğer parklarımızda da bakım, onarım, yenileme ve sanatsal çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Amacımız, Akdeniz'de vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına daha iyi cevap veren, daha bakımlı, estetik ve nitelikli park alanları oluşturmak' diye konuştu.

Çalışmalar diğer parklarda da devam edecek

Akdeniz Belediyesi ekiplerinin önümüzdeki süreçte belirlenen diğer parklarda da betonarme yapıların dış yüzeylerini farklı sanatsal tasarımlarla renklendirmesi planlanıyor.

Belediye, yeşil alanların bakımı, çevre düzenlemesi, peyzaj ve estetik uygulamalarla ilçedeki parkların daha kullanışlı ve görsel açıdan daha nitelikli hale getirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürecek.