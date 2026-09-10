Mersin'de altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların yenilenmesi kapsamında sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışmaları sürüyor. Esenbağlar ve Anayurt mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalarla toplam 11,5 kilometrelik yol yenilendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Mezitli ilçesinde, altyapı çalışmalarının ardından deforme olan yollarda yenileme mesaisini sürdürüyor. Bu kapsamda alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan Esenbağlar Mahallesi'ndeki sokaklar sıcak asfaltla kaplanarak yenilendi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, altyapı çalışmaları tamamlanan yolları hızla iş programına dahil ederek yenileme çalışmalarını hayata geçiriyor. Esenbağlar Mahallesi sakinlerinin uzun süredir talep ettiği yol yenileme çalışmaları da bu kapsamda kısa sürede tamamlandı.

Ekipler devam eden çalışmalarla aynı bölgedeki Anayurt Mahallesi'nde çalışmalarına devam etti. İlk etapta 43002 Sokakta çalışmalarına başlayan ekipler mahalle sınırları içerisinde bulunan Kanal Caddesi'nde de çalışma gerçekleştirdi. Hemen akabinde Esenbağlar Mahallesi'nde 71019 Sokakta da sathi asfalt kaplama uygulaması yapıldı. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 11,5 km uzunluğundaki yol sathi kaplama asfalt yapılarak yenilendi.

'Mersin Büyükşehir Belediyesi hızlı bir şekilde yolumuzu yeniledi'

Mezitli Esenbağlar Mahalle Muhtarı Yaşar Kocaoğlu bozuk yolların düzenlenmesinden dolayı hem kendi hem mahalle sakinleri adına Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür ederek, 'Yollarımız bozuktu ve fazlasıyla yenilendi. Daha da iyi olacağını düşünüyorum. Esenbağlar ve Anayurt Mahalle aralarımız da güzel oldu. Bu yol yapılmasaydı vatandaş, bahçe yollarında mağduriyet yaşamaya devam edecekti' dedi.

Muhtarlıkların vatandaş ile kamu kurumları arasında bir köprü olduğunu aktaran Kocaoğlu, 'Yolumuzun yenilenmeye ihtiyacı vardı. Mersin Büyükşehir Belediyesi hızlı bir şekilde yolumuzu yeniledi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim' diye konuştu.