Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, ilçe genelinde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla yol açma, düzenleme, tesviye ve ıslah çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar kapsamında Kazanlı Mahallesi'nde zaman içerisinde bozulan yol güzergahlarında ağır iş makinelerinin desteğiyle tesviye ve düzenleme yaptı. Ekipler, özellikle sürücülerin görüş mesafesini azaltarak trafik güvenliği açısından risk oluşturan noktalarda da ıslah çalışması gerçekleştirdi.

Mahalle genelindeki farklı yol güzergahlarında büyüyerek yolları daraltan çalı ve bitkiler de ekipler tarafından budandı. Budanan bitkiler ile ortaya çıkan atıklar kamyonlara yüklenerek bölgeden uzaklaştırıldı.

Tonlarca moloz ve tarımsal atık temizlendi

Çalışmalar sırasında yol kenarlarına bırakılan ve sürücülerin görüşünü olumsuz etkileyen tarımsal atıkların yanı sıra, ev ve iş yerlerindeki tadilatlar sonrasında oluşan tonlarca moloz da ekipler tarafından toplanarak mahalleden çıkarıldı.

Kazanlı Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları memnuniyetle karşılayan vatandaşlar, ulaşım güvenliğinin artırılması ve çevre temizliğine yönelik hizmetlerden dolayı Akdeniz Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, ilçe genelinde vatandaşların ulaşım konforunu artırmak, yol güvenliğini tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak ve mahallelerde oluşan bitkisel, tarımsal ve inşaat atıklarını temizlemek amacıyla çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.