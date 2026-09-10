Mersin'den 10 öğrenci ve 2 lider, 'Kardeş Şehirler Öğrenci Değişim Programı' kapsamında Almanya'nın Oberhausen kentinde 15 gün boyunca farklı ülkelerden gençlerle bir araya gelerek kültürel etkinliklere katıldı. Programda öğrenciler, farklı kültürleri tanımanın yanı sıra yabancı dil becerilerini geliştirme ve uluslararası deneyim kazanma fırsatı buldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 'Kardeş Şehirler Öğrenci Değişim Programı' kapsamında Mersin'den 10 öğrenci ve 2 lider, 15-30 Ağustos tarihleri arasında Almanya'nın Oberhausen kentinde misafir edildi. Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşen programla, 14-18 yaş aralığındaki gençlerin farklı kültürleri tanımaları, uluslararası deneyim kazanmaları ve kardeş şehirler arasındaki sosyal, kültürel ve dostane ilişkilerin geliştirilmesi amaçlanıyor. 'Kardeş Şehirler Öğrenci Değişim Programı', öğrenci değişim hareketiyle her yıl düzenli olarak sürdürülüyor.

Program kapsamında bir yıl kardeş şehirlerden gelen öğrenciler Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda kentte misafir edilirken, takip eden yıl ise kenti temsilen öğrenciler aynı program çerçevesinde ilgili kardeş şehirleri ziyaret ediyor. Bu karşılıklı değişimle gençler arasında kültürlerarası etkileşimin artırılması, uluslararası dostluk bağlarının güçlendirilmesi ve kardeş şehir ilişkilerinin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi hedefleniyor.

Mersin'den Oberhausen'e 12 kişilik katılım

Program kapsamında bu yıl Mersin'den 10 öğrenci ve 2 lider, Mersin Büyükşehir Belediyesinin kardeş şehri olan Almanya'nın Oberhausen kentine davet edildi. 15-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen program boyunca öğrenciler hem kentin sosyal ve kültürel yaşamını yakından tanıma, hem de farklı bir kültürün içerisinde günlük yaşam deneyimi kazanma fırsatı elde etti.

Öğrenciler hem sosyalleşme hem de yeni kültürler öğrenme fırsatı buluyor

Programa katılan öğrencilerden Azra Koç, programı Mersin Büyükşehir Belediyesi sayfasından gördüğünü belirterek, 'Bir sene Alman öğrencileri ağırlama, bir sene de programa Almanya'da katılma fırsatı bulduk. Bu program benim için gerçekten çok önemli bir fırsat oldu. Hem sosyalleştik hem de 14 ülkeden katılan öğrencilerle birebir iletişime girdik, arkadaşlar edindik, sosyalleşebildik. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum' dedi.