Mersin İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, 2026-2027 eğitim öğretim yılı uyum haftası ve öğretmenlerin mesleki çalışma seminerleri kapsamında kent genelindeki okullarda incelemelerde bulundu.

Özdemirci, yapımı tamamlanan ve yeni eğitim öğretim yılında hizmete girecek olan Mezitli Belediye İlkokulu/Ortaokulunda incelemelerde bulunarak okulun dersliklerini ve sosyal alanlarını gezdi. Yetkililerden okulun fiziki durumu ve hazırlık çalışmaları hakkında bilgi alan Özdemirci, öğrencilerin modern, güvenli ve nitelikli bir eğitim ortamında öğrenim görmesi için hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Yeni eğitim yuvasının Mezitli’ye hayırlı olmasını dileyen Özdemirci, “Çocuklarımızın en nitelikli şartlarda eğitim alması için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Yeni eğitim yuvamız Mezitli’ye ve tüm eğitim camiamıza hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

UYUM HAFTASINDA ÖĞRENCİ VE VELİLERLE BULUŞTU

İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, uyum haftası ve öğretmenlerin seminer dönemi programı kapsamında Mezitli Vali Şenol Engin İlkokulunu da ziyaret etti.

Ziyaret sırasında okulun ilk gün heyecanını yaşayan öğrenciler ve velilerle yakından ilgilenen Özdemirci, çocukların eğitim hayatına sağlıklı ve güçlü bir başlangıç yapmalarında uyum sürecinin önemli olduğuna dikkat çekti.

Sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Özdemirci, ardından öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya geldi. Öğretmenlerin seminer dönemi çalışmalarını değerlendiren Özdemirci, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

İKİ OKULDA ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNİ DİNLEDİ

Okul ziyaretleri kapsamında Akdeniz Bölge Komutanlığı İlkokulu ve Kocavilayet Ortaokulunu da ziyaret eden Muhammed Özdemirci, öğretmen, öğrenci ve velilerle bir araya geldi.

Uyum haftası dolayısıyla okulla tanışmanın heyecanını yaşayan minik öğrenciler ve aileleriyle sohbet eden Özdemirci, öğrencilerin okula uyum süreçleri ile okullarda yürütülen hazırlık çalışmaları hakkında idarecilerden bilgi aldı.

Sınıf ziyaretlerinin ardından seminer dönemine başlayan öğretmenlerle toplantı gerçekleştiren Özdemirci, yeni eğitim öğretim döneminde eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik hedef ve planlamaları paylaştı.

Öğretmenlerin istek ve önerilerini de dinleyen Özdemirci, eğitimcilerin yeni dönemdeki çalışmalarında kolaylıklar diledi.

TOROSLAR’DA UYUM HAFTASI ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ

Muhammed Özdemirci’nin okul ziyaretlerindeki bir diğer durağı ise Toroslar Bahriye İlkokulu oldu.

Okulda yürütülen uyum haftası etkinliklerini yerinde inceleyen Özdemirci, okula yeni başlayan minik öğrenciler ve velileriyle bir araya geldi. Öğrencilerin heyecanına ortak olan Özdemirci, sınıfları ziyaret ederek çocuklarla yakından ilgilendi.

Özdemirci, yeni başlayan mesleki çalışma seminer dönemi kapsamında öğretmenlerle de toplantı gerçekleştirdi. Öğretmenlerin özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden İl Millî Eğitim Müdürü, eğitimcilerin görüş ve değerlendirmelerini dinledi.

“EĞİTİMDE HAZIRLIKLARI YERİNDE TAKİP EDİYORUZ”

Gerçekleştirilen ziyaretlerde okul yöneticilerinden hazırlıklar hakkında bilgi alan, sınıfları inceleyen ve öğretmenlerle değerlendirmelerde bulunan Özdemirci, yeni eğitim öğretim yılına yönelik çalışmaların sahada yakından takip edildiğini ortaya koydu.

Öğrencilerin güvenli ve nitelikli eğitim ortamlarında eğitim alması, öğretmenlerin yeni döneme hazırlıklı başlaması ve okula yeni adım atan öğrencilerin uyum sürecinin sağlıklı şekilde yürütülmesi amacıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde, eğitim camiasının görüş ve önerileri de değerlendirildi.

İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, 2026-2027 eğitim öğretim yılının tüm öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve eğitim camiasına sağlık, mutluluk ve başarı getirmesi temennisinde bulundu.