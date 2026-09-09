Mersin'de MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezlerinde düzenlenen ücretsiz İngilizce kurslarıyla farklı yaş gruplarındaki vatandaşlara dil öğrenme ve geliştirme imkanı sunuluyor.

Halkkent MERCEK'te A1-A2 ve B1 seviyelerinde İngilizce eğitimleri devam ederken, Yenişehir MERCEK'te ise yaz dönemi boyunca 18-65 yaş arasındaki vatandaşlara A1-A2 seviye İngilizce kursları düzenleniyor. Bu yıl yaz döneminde A1 seviyesinde 3 ayrı kurs açılırken, yaklaşık 40 kursiyer eğitimlerden faydalandı. Eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerler Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almaya hak kazandı. Kursların ardından katılımcılar, İngilizcelerini geliştirmeye devam edebilmeleri için Hello Mersin bünyesinde yetişkinlere yönelik faaliyet gösteren İngilizce Konuşma Kulübü'ne yönlendiriliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinde İngilizce Öğretmeni olarak görev yapan İclal Gamze Şener, Halkkent Şubesi'nde A1-A2 ve B1 seviyelerinde eğitimlerin sürekli devam ettiğini belirterek, Yenişehir Şubesi'nde ise yaz döneminde Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalı A1-A2 seviye İngilizce eğitimleri verildiğini söyledi. Eğitimlerin 18-65 yaş arasındaki yurttaşlara yönelik olduğunu aktaran Şener, 'Bu yaz döneminde A1 seviyeden toplam 3 tane kurs açtık. Ortalama 40'a yakın öğrencimiz bu programdan faydalandı. Başarıyla tamamlayan öğrencilerimize ise sertifikalarını takdim ettik' dedi.

Kurs sonrasında öğrencileri Hello Mersin bünyesindeki İngilizce Konuşma Kulübü'ne yönlendirdiklerini ifade eden Şener, 'Öğrencilerimiz pratik yapsınlar, İngilizcelerini unutmasınlar ve geliştirmeye devam etsinler istiyoruz' diye konuştu.

Yetişkin gruplarıyla ders işlemenin kendisi için de çok özel olduğunu belirten Şener, 'Onların hikayelerine ortak olmak, tecrübelerini paylaşmak ve İngilizcelerinin gelişmesine katkıda bulunmak gerçekten çok kıymetli. Bu hikayenin bir parçası olmak ve İngilizcesini geliştirmek isteyen herkesi MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezlerimize bekliyoruz' ifadelerini kullandı.