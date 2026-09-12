Mut ilçesi muhtarlarıyla bir araya gelen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilçeye yönelik yatırımlar ve tarımsal destekler hakkında değerlendirmelerde bulunurken tarımsal desteklerde bütçe anlamında en büyük payı Mut'un aldığını söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mut ilçesindeki muhtarlarla bir araya geldi. 44 mahalle muhtarının katıldığı toplantıda ilçeye yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Seçer, talep ve görüşleri dinledi. Toplantıda muhtarlar, büyükşehir belediyesi tarafından ilçede gerçekleştirilen hizmetlerin mahallelerin ihtiyaçlarına önemli katkı sunduğunu belirterek, çalışmaların devamından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Muhtarlar, belediyenin kendi sorumluluk alanının yanı sıra ilçe belediyesinin sorumluluk alanındaki çalışmalara da katkı sunmasının önemli olduğunu ifade ederek Seçer'e teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini planlı ve kesintisiz bir biçimde devam ettirdiğini aktaran Başkan Seçer, 'Mut, 87'si kırsal mahalle olmak üzere toplam 102 mahallesi olan bir ilçemiz. Mut, hem geniş tarımsal üretimi olan hem de pazar değeri ve cirosu yüksek ürünlerin yetiştiği bir ilçemiz. Mut, zeytin, zeytinyağı, kayısı, erik, incir ve turfanda meyveler gibi güzel ürünlerin yetiştiği bereketli bir saha. Mut'u bu yönüyle de önemsiyoruz' diye konuştu.

'Mut desteklerden en büyük payı alan ilçe sıfatına kavuşuyor'

Büyükşehir olarak, tarımsal desteklerde bütçe anlamında en büyük payı da Mut'a ayırdıklarının altını çizen Seçer, 'Sizin sulama desteği ihtiyacınız diğer ilçelere göre daha fazla. Coğrafya geniş olduğu için ve seviye farkından dolayı motopomp ile sulama borusu ihtiyacı oluyor. Bizden sulama borusunu alıyorsunuz. Her 100 kilometre sulama borusu desteğinin 40-45 kilometresi Mut'a gidiyor. Dağıttığımız tarımsal desteklerin içinde toplam bütçede en fazla payı biz sulama borusuna ayırıyoruz. Her yıl 100 kilometreye yakın dağıtıyoruz. Hayvan, alet-ekipman, fide-fidan gibi kalemleri de eklediğiniz zaman, Mut desteklerden en büyük payı alan ilçe sıfatına kavuşuyor' ifadelerine yer verdi.

Yol konusuna da değinen Seçer, geniş bir coğrafya olduğu için tarımsal üretimin olduğu yerlerde köy yollarının da önemli olduğunu vurgularken, 'Ürünü pazara getirirken kalitesini korumak için iyi bir yoldan götürmeniz lazım. Bu yönüyle de bizim işimiz daha da önemli hale gelir. Çünkü grup yolları bize ait, ilçe belediyelerinin sorumluluğunda değil. Biz de mümkün olduğunca bu yolları en iyi ve kaliteli şekilde yapıyoruz' şeklinde konuştu.

'Biz başarılı oluyorsak, hizmet yapabiliyorsak aslında siz başarılı oluyorsunuz'

Mut'u çok önemsediklerinden de söz eden Seçer, 'Mut, çok önemli özellikleri olan bir ilçe. Bu nedenle de belediyemiz ilçenizdeki her konuya hâkim. 2026 yılındayız ve Kasım ayında hem MESKİ'nin hem de büyükşehrin 2027 bütçesini meclise getireceğiz. İkisinin toplamı bu sene yaklaşık 55-60 milyar lirayı bulacak. Yüzde 97-98 gerçekleşme olduğuna göre çok gerçekçi bütçeler yapıyoruz. Nerede, ne zaman, hangi tarihte, nereye, ne harcayacağımız belli. Onun için düzenimiz iyi, dengemiz de yerinde. Yönetimde de bir sıkıntı yok' diyerek sözlerini tamamladı.