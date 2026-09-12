Mersin'de çocukların yaz tatilini bilim ve eğlenceyle buluşturan Mercan Yaz Okulu tamamlandı. Yaz boyunca astronomiden deniz bilimlerine, iklimden robotik kodlamaya kadar farklı alanlarda düzenlenen atölyelere 587 çocuk katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi tarafından düzenlenen 'Mercan Yaz Okulu' sona erdi. Yaz boyunca merkeze gelen çocuklar, farklı atölyelerde gerçekleştirilen çalışmalarla hem yeni bilgiler öğrendi hem de keyifli vakit geçirdi.Yaz okulunda 'Astronomi ve Uzay Bilimleri, Deniz Bilimleri ve Su Altı Keşfi, İklim, Çevre ve İnovasyon ile Temel Bilimler' atölyelerinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Çocuklar deney, gözlem ve uygulamalarla bilimsel konuları yakından keşfetme fırsatı buldu.

Türkiye'nin ilk iklim ve çevre temalı bilim merkezi olan Mercan'da, çocukların bilimsel düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve çevre bilinci kazanmaları amacıyla iklim değişikliği, çevre kirliliği, yenilenebilir enerji kaynakları, küresel ısınma ve biyoçeşitlilik gibi konularda farkındalık çalışmaları yapıldı. Robotik kodlama etkinlikleriyle teknolojiyle buluşan çocuklar, uygulamalı çalışmalar gerçekleştirdi. İlkokul öncesi çocuklara yönelik düzenlenen Minik kaşfler Atölyesi'nde de küçük yaştaki katılımcılar bilimle tanıştı.

'Yaz okulu boyunca bilim, astronomi ve iklimi aynı çatı altında buluşturduk'

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi Eğitim Koordinatörü Astronom Dr. Yonca Karslı, yaz dönemi boyunca bilim, astronomi ve iklimi aynı çatı altında buluşturan eğitim uygulamalarına devam ettiklerini belirterek, toplam 587 çocuğun atölyeleri tamamladığını kaydetti. Katılımın yoğun olduğunu ve çocuklar ile ailelerden olumlu geri dönüşler aldıklarını dile getiren Karslı, 'Çocuklarımızın, atölye uygulamalarımızla iklim ve çevre konularında farkındalık kazandığını düşünüyoruz. Davranış odaklı bir bilim merkezi olarak, gelen öğrencilerimizin buraya atık olarak bir pet şişe ya da pil getirmesiyle, atölye çalışmalarının amacına ulaştığını gözlemliyoruz' dedi.

Gözlem etkinliklerinin yoğun ilgi ile karşılandığını sözlerine ekleyen Karslı, 'Her yıl Ağustos ayı içerisinde uyguladığımız 'Perseid Meteor Yağmuru'na özel gökyüzü gözlem etkinliğini, bu yıl 2 binin üzerinde bir katılımcıyla gerçekleştirdik. Bu etkinliklerle bölgede astronomi kültürünün yaygınlaşmasına da öncülük ediyoruz'ifadelerini kullandı.