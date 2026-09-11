Mersin Büyükşehir Belediyesi Silifke Çocuk Kampüsü'nde düzenlenen afet farkındalığı eğitimiyle, çocuklara muhtemel bir afet durumunda yapılması gerekenler ve afet çantasında bulunması gerekenler teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Silifke Sosyal Yaşam Merkezi içerisinde yer alan Çocuk Kampüsü'nde, çocukların farklı alanlarda bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yönelik atölye ve farkındalık çalışmaları sürüyor. Sanattan spora, akıl ve zeka oyunlarından el işi çalışmalarına, mutfak atölyelerinden kamp hayatına kadar pek çok farklı etkinliğin düzenlendiği Silifke Çocuk Kampüsü'nde bu kez 'Afet Farkındalığı Eğitimi' gerçekleştirildi.

Çocukların afetlere karşı bilinçlenmelerini ve muhtemel bir afet durumunda doğru davranış biçimlerini öğrenmelerini amaçlayan eğitimde, konular çocukların yaş gruplarına uygun şekilde hem teorik hem de uygulamalı olarak aktarıldı. Eğitim kapsamında çocuklara afet öncesinde hazırlıklı olmanın önemi anlatılırken, afet çantasında bulunması gereken malzemeler hakkında da bilgi verildi.

Eğitimde ayrıca deprem sırasında uygulanması gereken 'Çök-Kapan-Tutun' hareketi çocuklara uygulamalı olarak gösterildi. Çocuklar, anlatılanları eğitmen eşliğinde uygulayarak afet anında nasıl davranmaları gerektiğini deneyimleme fırsatı buldu. Büyükşehir, Çocuk Kampüslerinde farklı atölye ve eğitimlerle çocukların yaşamın çeşitli alanlarında deneyim kazanmalarına katkı sunarken, afet farkındalığı gibi günlük yaşam açısından önem taşıyan konularda da bilinçlendirici çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceği bildirildi.

'Kampüsün amacı çocukları hayata hazırlamak'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Silifke Sosyal Yaşam Merkezi içerisinde yer alan Çocuk Kampüsü'nde Doğa Atölyesi öğretmeni Hasibe Deveci, çocuklarla beraber doğa ve çevreye dair etkinlikler yaptıklarını ve birçok konuda farkındalık oluşturmak adına çalışmalar sürdürdüklerini aktardı. Deveci, 'Burada çocukların çevre farkındalığını artırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda afet farkındalığı eğitimi verdik' diye konuştu. Farklı birçok konu üzerinde de uygulamalar olduğuna dikkat çeken Deveci, 'Bu etkinlikler bizim için önemli çünkü aslında kampüsün amacı çocukları hayata hazırlamak. Doğal afetler de bunlardan birisi. Etkinliklerde doğal afetlerden çocukları korkutmayacak şekilde bahsediyoruz. Doğal afetlerin korkulacak değil sadece onlara uyum sağlanacak bir durum olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bunun için de çocukların ilgisini çekecek farklı görseller ve sunumlar kullanıyoruz' dedi.

Çocuklara afet farkındalığı eğitiminde uygulamada neler yaptırdıklarını anlatan Deveci, 'Çök-kapan-tutun uygulamasının özellikle deprem afetinde önemli olduğunu aktardık ve uygulamalı olarak gösterdik. Öte yandan afet çantası da hazırladık. Sadece deprem özelinde değil, bir afet olduğunda yanlarında neler bulunması gerekiyorsa onları konuştuk ve çocuklar da burada afet çantaları hazırladılar. Çocuk Kampüslerinde aslında bizim önem verdiğimiz konu çocukların hayatın içinde olması ve hayata dair bir şeyler öğrenmeleri' diye konuştu.