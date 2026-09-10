Mersin’de yeni eğitim öğretim yılı öncesinde eğitim hazırlıkları ve okul güvenliği masaya yatırıldı. Vali Atilla Toros başkanlığında, Mersin Üniversitesi Akdeniz Kültür Merkezi’nde “Eğitim Koordinasyonu ve Okul Güvenliği” toplantısı gerçekleştirildi.

İlgili kurumların yöneticileri ile okul müdürlerinin katıldığı toplantıda, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde yürütülen hazırlıklar, eğitim altyapısındaki çalışmalar ve öğrencilerin güvenliğine yönelik alınan tedbirler değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Vali Atilla Toros, Cumhurbaşkanı’nın liderliği ve Millî Eğitim Bakanı’nın desteğiyle Mersin’in eğitim altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti. Toros, kentte yeni okulların inşa edildiğini, mevcut okulların ise daha donanımlı hale getirildiğini ifade ederek yeni eğitim öğretim yılına daha güçlü bir şekilde hazırlandıklarını söyledi.

“Okul güvenliğinden asla taviz verilmeyecek”

Konuşmasında okul güvenliğine özel vurgu yapan Vali Toros, geleceğin teminatı çocukları hedef alan tehditlere karşı Emniyet ve Jandarma başta olmak üzere tüm ilgili kurumlarla sahada kararlı bir çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

Vali Toros, okul müdürlerinin sahadaki önemine dikkat çekerek Valilik olarak eğitim camiasının her zaman yanında olduklarını belirtti. Okulların güvenliğinin sağlanması konusunda tüm kurumların koordinasyon içerisinde çalışacağını vurgulayan Toros, öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek hiçbir duruma müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizdi.

Mersin’de görevlendirilecek 631 okul bahçe görevlisinin de okul güvenliğine önemli katkı sağlayacağını ifade eden Toros, güvenli ve huzurlu eğitim ortamının oluşturulması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Gündemde dijital güvenlik ve afetlere hazırlık da vardı

Toplantıda ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, okul-veli iş birliği, dijital güvenlik ve afetlere hazırlık konuları da ele alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sunumun ardından okul müdürlerinin görüş ve önerileri değerlendirildi. Öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir eğitim ortamında yetişmeleri amacıyla kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar görüşüldü.