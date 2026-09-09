Mersin'in Tarsus ilçesinde yüzmek için girdiği Berdan Irmağında kaybolan 17 yaşındaki E.A., dalgıç polisler tarafından bulundu.

Olay, Tarsus ilçesi Kemalpaşa Mahallesi sınırlarından geçen Berdan Irmağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek ve yüzmek amacıyla ırmağa giren 17 yaşındaki E.A., bir süre sonra suda gözden kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye arama kurtarma ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ırmakta başlattığı arama çalışmaları sonucu E.A., dalgıç polisler tarafından yüzmek için girdiği bölgede bulundu. E.A.'nın cansız bedeninin ekipler tarafından sudan çıkarıldığı sırada bölgede bekleyen ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.