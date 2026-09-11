Mersin Erdemli'de belediye zabıta ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçe genelindeki kırtasiyelerde fiyat ve sağlık denetimlerini artırarak hem çocukların sağlığını hem de velilerin bütçesini güvence altına aldı.

Erdemli Belediyesi, 14 Eylül'de başlayacak olan yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçe genelindeki kırtasiye denetimlerini üst seviyeye çıkardı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çocukların sağlığını korumak ve velilerin bütçesini güvence altına alınması amacıyla okul ürünlerine yönelik saha kontrolleri gerçekleştirdi. Ekipler, defter, kalem, boya setleri, çanta, matara ve yapıştırıcı gibi temel okul ihtiyaçlarını tek tek inceledi. Denetimlerde ürünlerin raf fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki uygunluğu kontrol edildi. Fiyat takibinin yanı sıra, öğrencilerin doğrudan temas ettiği ürünlerin mevzuata uygun Avrupa'ya Uygunluk (CE ) Belgesi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) standartları ile yaş grubu uyarısı içeren sağlık etiketleri de mercek altına alındı.

'Çocuklarımızın sağlığı ve velilerimizin bütçesi birincil önceliğimiz'

Geleceğin teminatı olan öğrencilerin sağlıklı şartlarda eğitim alması için saha çalışmalarını sıklaştırdıklarını belirten Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, 'Yeni eğitim dönemi öncesinde velilerimizin bütçesini korumak, evlatlarımızın ise sağlığa zararlı maddelerden uzak, güvenli ürünler kullanmasını sağlamak adına Zabıta ekiplerimizi seferber ettik. Denetimlerimiz eğitim yılı başladıktan sonra da kararlılıkla devam edecek' dedi.

Başkan Kara, alışveriş sırasında mevzuata aykırı bir durumla karşılaşan vatandaşların 'Alo 153' Zabıta Hattı veya belediyenin iletişim kanalları üzerinden hızlıca bildirimde bulunabileceklerini de sözlerine ekledi.

Yapılan kontrolleri değerlendiren vatandaşlar ve esnaf, denetimlerin güven ortamı sağladığını belirtti.