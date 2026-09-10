Mersin'de yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde kırtasiyelere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde ürünlerin fiyat etiketleri, satış şartları ve mevzuata uygunluğu kontrol edilirken, işletmelere uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verildi.

Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçede faaliyet gösteren kırtasiyelerde denetim gerçekleştirdi. Öğrencilerin ve velilerin güvenli ve sağlıklı şartlarda alışveriş yapabilmesi amacıyla yapılan denetimlerde, ürünlerin fiyat etiketleri, satış şartları ve ilgili mevzuata uygunluğu kontrol edildi. Ekipler, işletmelere uyulması gereken kurallar konusunda gerekli bilgilendirmelerde de bulundu.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, denetimlerin eğitim-öğretim yılı öncesinde titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, 'Yeni eğitim dönemine hazırlanırken öğrencilerimizin ve ailelerimizin güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmesini önemsiyoruz. Zabıta ekiplerimiz ilçemizdeki kırtasiyelerde gerekli kontrolleri gerçekleştiriyor. Hem tüketicilerimizin haklarını korumak hem de sağlıklı ve güvenli alışveriş ortamının devamını sağlamak amacıyla denetimlerimizi sürdüreceğiz' dedi.

Mezitli Belediyesi, vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi ve tüketici haklarının korunması amacıyla ilçe genelindeki denetimlerine düzenli olarak devam edecek.