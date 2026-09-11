Mersin'de 'İlk Çantam Projesi' kapsamında 13 ilçedeki 141 okulda birinci sınıfa başlayan 17 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye seti ulaştırılacak. 2021 yılından bu yana sürdürülen projeyle verilen toplam desteğin 110 bin 550 öğrenciye ulaşacağı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek ve çocukların eğitim hayatına eşit şartlarda başlamalarına katkı sunmak amacıyla yürüttüğü sosyal destek çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 2021 yılından bu yana Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, dezavantajlı mahallelerdeki okullarda 1. sınıfa başlayan öğrencilere yönelik hayata geçirilen 'İlk Çantam Projesi' kapsamında gerçekleştirilen, çanta ve kırtasiye desteğinin bu yılki temsili dağıtımı, Toroslar ilçesindeki İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu'nda yapıldı.

Eğitimde fırsat eşitliğini önemseyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin eğitim hayatlarının ilk günlerinde ihtiyaç duydukları temel materyallere ulaşmalarına katkı sunarken, ailelerin eğitim harcamalarına da destek oluyor. Kalem, defter, silgi, kalemtıraş, boya, cetvel ve kalemlik gibi temel eğitim malzemelerinin yer aldığı setlerle çocukların eğitim hayatına daha eşit şartlarda başlaması hedefleniyor.

Minik öğrencilerin ilkokul heyecanına Büyükşehir Belediyesi desteği

Bu yıl Mersin genelinde yaklaşık 35 bin çocuk 1. sınıfa başlarken, Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede bulunan 141 okulda, 17 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye seti ulaştıracak. Projenin başladığı 2021 yılından bu yana gerçekleştirilen dağıtımlarla birlikte toplam destek sayısı 110 bin 550'ye ulaşacak.

'Bu yıl 13 ilçemizde 17 bin çanta dağıtıyoruz'

Bu yıl ki dağıtımla beraber toplam 110 bin öğrenciye çanta ulaştırmış olacaklarını söyleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, '2021 yılında Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak dezavantajlı mahallelerimizde 1. sınıfa başlayan öğrencilerimize, içinde kırtasiye setinin olduğu çanta dağıtımı yapmaya başladık. Bu yıl 13 ilçemizde 17 bin çanta dağıtıyoruz. Yaklaşık 35 bin öğrencinin 1. sınıfa başladığını düşünecek olursak hemen hemen yarısına çanta dağıtımı yapmış ve dezavantajlı bölgedeki okulların hemen hemen hepsini de kapsamış oluyoruz' dedi.

'Büyükşehir olarak eğitim süreçlerinin başından sonuna kadar öğrencilerimizi takip ediyoruz'

Eğitim süreçlerinde öğrencilerin her sürecine önem verdiklerini aktaran Yıldırım, 'Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerin eğitim hayatının başından sonuna kadar, üniversite hazırlık süreçlerinden üniversiteyi kazandıktan sonra kariyer basamaklarına kadar öğrencilerimizin ve çocuklarımızın eğitimlerini takip ediyoruz. Bu kapsamda İlk Çantam Projesi ile başlattığımız çalışmalarımız, hem akademik süreçleriyle hem sosyal destek süreçleriyle devam ediyor' diye konuştu.