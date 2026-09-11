Mersin'de kırsal mahallelerde çocukları kültür ve sanatla buluşturmak amacıyla düzenlenen 'Köy Bizim, Şenlik Bizim' etkinliğinde çocuklar tiyatro, dans, yüz boyama ve çeşitli oyunlarla eğlenceli bir akşam geçirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 'Her Köy Bizim Köyümüzdür' anlayışıyla sürdürdüğü 'Köy Bizim, Şenlik Bizim' etkinliklerinin yeni adresi, Akdeniz ilçesi Toroslar Mahallesi Tekke Meydanı oldu. Köy meydanında gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar kültür ve sanatla iç içe eğlenceli bir akşam geçirirken, aileler de çocuklarının mutluluğuna ortak oldu. 'Çizmeli Kedi' çocuk oyunuyla başlayan şenlikte kahkaha ve neşe yükselirken, birbirinden renkli balonlar dört bir yanı süsledi. Çocukların yüz boyama etkinlikleriyle neşeli anlar yaşadığı akşamda, Büyükşehir Belediyesinin hediye ettiği rubik küpler de küçüklerin zeka gelişimine katkı sunan keyifli birer anıya dönüştü.

'Çocuklarımızı tiyatro ve kültürel faaliyetlerle buluşturuyoruz'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığında görevli Alican Karakaş, 'Köy Bizim, Şenlik Bizim' etkinliklerinin farklı kırsal mahallelerde devam ettiğini belirtti. Karakaş, etkinlik kapsamında çocuklara tiyatro oyununun yanı sıra interaktif danslar, ikramlıklar ve hediyeler sunduklarını söyledi. Etkinliklerin amacının çocukları kültür ve sanatla buluşturmak olduğunu ifade eden Karakaş, 'Bozyazı'dan Anamur'a, Gülnar'dan Erdemli ve Çamlıyayla'ya kadar ulaşıyoruz. Çocuklarımıza tiyatroyu tanıtmak, onları bu tür kültürel faaliyetlerle buluşturmak için bu etkinliğimizi yapıyoruz' dedi.