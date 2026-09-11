Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek kentin ekonomik potansiyeli, yatırımlar ve gelecek projelerini değerlendirdi. Seçer, 'Mersin huzur, kardeşlik ve barış kentidir' dedi.

Başkan Seçer, Mersin Ekonomi Platformu'nun (MEP) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesinin yönetim anlayışında sivil toplumla istişarenin önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Seçer, 'Müzakere eden, iletişim kuran anlayıştan her zaman fayda çıkıyor. Hiçbir zaman sivil toplumdan kaçmadık, böyle bir yanlışın içinde olmadık. Çünkü önemsiyoruz ve bize muazzam bir katkı sunuyor' diyerek, iyi bir siyasetçinin halktan kopuk olmaması gerektiğinin altını çizdi.

'Vatandaşın bize aktardıkları karanlıkta bir el feneridir'

Müzakere ve istişare toplantılarında vatandaşlardan ve sivil toplum örgütlerinden gelen görüşlerin kendileri için yol gösterici olduğunu kaydeden Seçer, demokratik toplumlarda sivil toplum örgütlerinin önemine dikkat çekti. Seçer, Türkiye'nin yönetiminden kentlerin yönetimine kadar her alanda sivil toplumun görüşlerinin dikkate alınması gerektiğini belirterek, 'Bu müzakerelerde kente dair konuştuklarımız, vatandaşın bize aktardıkları bizim için karanlıkta bir el feneri gibidir desek yeridir. Bize doğru yolu gösteren, vatandaş ve onun bir arada olduğu demokratik kurumlar olan sivil toplum örgütleridir. Zaten sivil toplum örgütlerinin olmadığı toplumlarda demokraside de bir gelişme kaydedemezsiniz' diye konuştu.

Mersin'in, Türkiye'nin en müstesna kentlerinden biri olduğuna dikkat çeken Seçer, kentin coğrafi konumunun dünyada, bölgede ve ülkede yaşanan gelişmelerle birlikte her geçen gün önemini artırdığını söyledi. Merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin Mersin'e değer katan, doğru ve isabetli yatırımları sürdürmesinin kentin yaşam kalitesini yükselteceğini ifade eden Seçer, Mersin'in daha fazla tanınmasının da kentin sahip olduğu potansiyelin açığa çıkarılması açısından önemli olduğunu dile getirdi. Mersin'in yalnızca reklam çalışmalarıyla değil, sahip olduğu değerlerin ortaya çıkarılmasıyla tanıtılabileceğini vurgulayan Seçer, 'Sporda, sanatta, siyasette öncü, toplumun sevgisini ve takdirini kazanmış insanları Mersinimizden çıkarmak, kentin eğitim seviyesini ve demokrasi bilincini artırmak çok önemli' sözlerini kaydetti.

'Ortak menfaatimiz, Mersin'i daha iyi bir kent haline getirmektir'

Seçer, gerçekleştirilen toplantının seçim çalışması ya da kişisel menfaat beklentisi taşımadığının altını çizerek, 'Ortak bir yönümüz, ortak bir menfaatimiz var: Sizler, ben ve çalışma arkadaşlarım Mersin'i daha iyi bir kent haline getirmek istiyoruz. Bizim bundan kazancımız, vatandaşın takdirini ve teşekkürünü kazanmak' dedi. İş insanlarının da ekonomik potansiyeli, enerjisi ve sinerjisi yüksek bir kentte faaliyetlerini geliştirmek istediğini belirten Seçer, bunun gelişmekte olan ve hareket halinde olan kentlerde mümkün olacağını ifade etti.

'Mersin'i çağa uygun bir şehir haline getiriyoruz'

Mersin'in sosyal ve ekonomik anlamda gelişmişlik sıralamasında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın SE-GE 2025 Raporu verilerine göre 25. sıradan 13. sıraya yükseldiğini aktaran Seçer, bu başarı sıralamasında Mersin'deki tüm bileşenlerin katkısının büyük olduğuna dikkat çekti. Seçer, 'Bu derecelendirilme birçok faktörün değerlendirilmesi ile yapılıyor. Demek ki biz iyi yoldayız ve bu durumu çıplak bir gözle şehirde görebiliyorsunuz. Düzenli bir kent olma yolunda süratle gidiyoruz' dedi.

Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesini devraldıklarında şehrin planlarının olmaması durumuyla karşı karşıya kaldıklarını belirtti. 1980 ve 1990'lı yıllarda yaşanan göçe bağlı plansız kentleşmenin oluşturduğu altyapı ve üstyapı sorunlarını atlamadıklarını aktaran Seçer, 'Mersin Büyükşehir Belediyesi yönetiminin hakkını teslim etmemiz gerekiyor çünkü 2019 yılında Büyükşehir Belediyesi devraldığımızda bu şehrin planları yoktu. Süratle meclisin aritmetik dengesini sağlayıp olumsuzlukları da elimine ederek şehrin planlarını bitirdik. Şehrin planları paradan çok daha önemlidir. Paranız olur ama şehrin planı yoksa yol açamazsınız, kanalizasyon, içme suyu şebekesi ya da bina ve iş yeri yapamazsınız. Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışmaya birinci derecedeki sorundan başladı ve bunda muvaffak oldu. Planlı, programlı, tekniğe ve çağa uygun bir şehir haline geliyoruz' diye konuştu.

'Mersin huzur, kardeşlik ve barış kentidir'

Bir kentin gelişiminde yalnızca maddi kaynakların ve fiziki yatırımların yeterli olmadığını belirten Seçer, Mersin açısından çok daha önemli bir unsurun bulunduğuna dikkat çekerek, 'Türkiye çok önemli bir süreçten geçiyor. 'Türkiye'de acaba iç cephe tahkimatını nasıl sağlarız? Bu bize nasıl bir huzur ve barış ortamı getirir? Bölgemizde ve dünyada nasıl bir güç olabiliriz?' Bu fikir üzerinden bir çalışma başlatılıyor. Bu işin merkezi Mersin'dir. Mersin, yıllarca bu bahsi geçen konular üzerinden kötü propaganda yapılarak anılmış bir şehir' dedi.

Yalnızca kendisinin değil iktidarın da Mersin'i ayrı bir noktada değerlendirdiğini belirten Seçer, 'Mersin, rengarenk. Mersin, Türkiye'nin özeti. Biz bu renkleri bir araya getirmiş, huzuru, güvenliği, karşılıklı saygı ve sevgiyi tahkim etmiş hemşehriler grubuyuz. Bu Mersin adına gurur verici bir duygudur. Mersin huzur, kardeşlik ve barış kentidir. Bu da bizim için çok büyük bir servettir' ifadelerini kullandı.

Toplantı, Başkan Seçer'e hediye takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.