Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, vatandaşların aileleriyle birlikte dinlenip vakit geçirdiği park ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında çocuk oyun alanlarının kauçuk zeminleri yenilenirken, oyun ve spor grupları ile oturma ve aydınlatma ekipmanları da elden geçiriliyor.

Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sahada yapılan tespitlerin yanı sıra muhtar ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda çalışma yürütüyor. Ekipler, ihtiyaç duyulan alanlarda peyzaj ve çevre düzenlemesi yaparken, çocukların daha güvenli ortamlarda oyun oynayabilmesi için oyun alanlarını da yeniliyor.

Bu kapsamda Evci Mahallesi Parkı, Yasemin Parkı ve Üçgen Parkın zeminleri yeni kauçuklarla kaplandı. Böylece çocuk oyun alanlarının daha güvenli hale getirilmesi sağlandı.

Oyun ve spor grupları da yenileniyor

Çalışmalar kapsamında Okan Merzeci Parkı, Dr. Sadık Ahmet Parkı, Ahmet Kaya Parkı, Orkide Parkı, Manolya Parkı, Açelya Parkı, Cemre Parkı ile Turgut Reis ve Güneş mahallelerindeki parklarda da yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.

Bu parklarda zarar gören kauçuk zeminlerin yanı sıra çocuk oyun grupları ve spor aletleri yenilendi. Bazı parklarda hasar gören bank ve kamelya gibi oturma grupları ile aydınlatma ekipmanları da değiştirilirken, eskiyen park tabelaları yenileriyle değiştirildi.

'Çocuklarımız için daha güvenli alanlar oluşturuyoruz'

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, park ve yeşil alanların modern bir görünüme kavuşturulması amacıyla çalışmaların planlı şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

İlçedeki park ve yeşil alanların korunması ve geliştirilmesinin yanı sıra vatandaşların güzel vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Beşikci, 'Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz, uzak yakın demeden ilçemizde bulunan ve çeşitli nedenlerle zarar gören yeşil alanlar ile çocuk oyun gruplarında tadilat çalışmaları yapıyor' dedi.

Çocuklara daha güvenli ve temiz oyun alanları sunmanın öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Beşikci, 'En kıymetli varlığımız ve geleceğimiz olan çocuklarımızın çok daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğlenip güzel vakit geçirebilmeleri amacıyla parklarımızda gerekli yenileme çalışmalarımız devam edecek' diye konuştu.