Akdeniz Belediyesi, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala ilçedeki okullarda temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçedeki okulların bahçelerinde kapsamlı temizlik yapılıyor. Öğrencilerin gün içerisinde yoğun olarak kullandığı bahçeler ve ortak kullanım alanları tazyikli suyla yıkanarak temizleniyor.

Çalışmalarda okul bahçelerinde biriken toz, toprak ve çeşitli kirler ekipler tarafından temizlenirken, eğitim kurumlarının yeni döneme daha düzenli ve sağlıklı bir ortamda başlaması hedefleniyor.

Temizlik çalışmaları eğitim dönemi boyunca da sürecek

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde hız kazandırılan çalışmaların, okulların ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen program çerçevesinde sürdürüleceği bildirildi. Belediye ekiplerinin eğitim dönemi içerisinde de ihtiyaç duyulan okullarda temizlik çalışmalarına devam edeceği kaydedildi.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, okul temizliğinin çocukların sağlığı ve eğitim ortamlarının niteliği açısından önemli olduğunu belirtti.

Beşikci, 'Çocuklarımızın yeni eğitim-öğretim yılına temiz, sağlıklı ve güvenli ortamlarda başlamalarını istiyoruz. Okullarımızın ve okul bahçelerimizin temizliği konusunda belediye olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. Eğitim dönemi boyunca da ihtiyaç duyulan okullarımızda temizlik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm öğrencilerimize ve eğitim camiamıza başarılı, sağlıklı ve güzel bir eğitim yılı diliyorum' dedi.

Belediye ekiplerinin çalışmalarıyla birlikte ilçedeki okulların yeni eğitim dönemine daha temiz ve düzenli şekilde hazırlanması sağlanıyor.