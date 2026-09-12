Tarsus Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşım koşullarının iyileştirilmesi amacıyla yürüttüğü yol çalışmalarını sürdürüyor. Kaklıktaşı ve Tekeliören mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında toplam 6 bin 200 metrekarelik alan parke taşıyla yenilendi.

Tarsus Belediyesi ekipleri, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve mahalle içindeki ulaşım güzergahlarını daha kullanışlı hale getirmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Kaklıktaşı Mahallesi'nde köy içerisinde mezarlığa ulaşımın sağlandığı ve daha önce patika niteliğinde olan güzergah üzerinde çalışma gerçekleştirildi. Yaklaşık 1.500 metrekarelik bölüm parke taşıyla kaplanarak yol daha kullanışlı hale getirildi.

Çalışmayla birlikte mezarlığa ulaşım sağlayan güzergah, hem yaya hem de araç kullanımına daha uygun hale getirildi.

Tekeliören'de 4 bin 700 metrekarelik çalışma

Tekeliören Mahallesi'nde ise 4 bin 700 metrekarelik alanda parke taşı döşeme çalışması yapıldı. Çalışmalarla mahalle içerisindeki bazı yolların zeminleri yenilenirken, günlük ulaşımda kullanılan güzergahların daha elverişli hale getirilmesi sağlandı.

Tarsus Belediyesinin, kırsal mahallelerden gelen talepler ve mevcut yol koşullarını değerlendirerek yol ve zemin iyileştirme çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

'Her mahallemizin ihtiyacına kulak veriyoruz'

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, kırsal mahallelerde yürütülen çalışmaların vatandaşların günlük yaşamına doğrudan katkı sunduğunu belirtti.

Hizmet anlayışlarının merkez ve kırsal ayrımı yapmadan tüm mahallelere ulaşmayı esas aldığını ifade eden Boltaç, 'Bizim için hizmetin ölçüsü, insanlarımızın hayatında oluşturduğu kolaylıktır. Merkezde olduğu gibi kırsal mahallelerimizde de talepleri yerinde değerlendiriyor, öncelikleri belirleyerek imkanlarımızı doğru noktalara yönlendiriyoruz. Bir yolun yenilenmesi, bir geçişin daha güvenli hale gelmesi, hemşehrilerimizin günlük hayatında önemli bir karşılık buluyor. Tarsus'un her mahallesine eşit sorumlulukla bakıyor, şehrimizin dört bir yanında yaşam kalitesini yükseltecek adımlar atıyoruz' dedi.