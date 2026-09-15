Tarsus Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşımın daha güvenli ve elverişli hale getirilmesi amacıyla yol bakım ve zemin düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri tarafından Çöplü ve Yaramış mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında yol güzergahlarında bakım yapılırken, geniş alanlarda reglaj ve tesviye uygulamaları gerçekleştirildi.

Çöplü'de bin 500 metrelik güzergah düzenlendi

Çöplü Mahallesi'nde 5 kamyon bypass malzeme kullanılarak 150 metrelik yolun bakımı yapıldı. Bunun yanı sıra bin 500 metrelik güzergah üzerinde reglaj ve tesviye çalışması gerçekleştirilerek yol zemini düzenlendi.

Yaramış'ta bin 400 metrelik yol bakımdan geçirildi

Yaramış Mahallesi'nde ise 35 kamyon bypass malzeme kullanılarak bin 400 metrelik yolun bakımı tamamlandı. Mahallede ayrıca 22 bin 500 metrelik güzergah üzerinde reglaj ve tesviye çalışması yapıldı.

Tarsus Belediyesi, kırsal mahallelerde ihtiyaç duyulan noktalarda yol bakım ve zemin düzenleme çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.