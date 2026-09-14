Büyük Aile Platformu, aile yapısının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalara destek verdiğini açıklarken, çocukların korunması ve dijital mecralardaki risklere karşı daha kapsamlı hukuki düzenlemeler yapılması çağrısında bulundu.

Büyük Aile Platformu, son 7 yıldır aile yapısının korunmasına yönelik yürüttüğünü belirttiği çalışmalar ve 81 ildeki sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin kamuoyuna açıklama yaptı.

Platform tarafından yapılan açıklamada, aile kurumunun korunmasının toplumsal geleceğin güvence altına alınması açısından önem taşıdığı belirtilirken, devlet kurumlarının aile bütünlüğü ve çocukların korunmasına yönelik yürüttüğü “Ailem Güvende” operasyonlarına destek verildiği ifade edildi.

“81 İLDE KAMUOYU OLUŞTURUYORUZ”

Büyük Aile Platformu, kuruluşundan bu yana aile kurumunun korunması konusunda ilmî, fikrî ve akademik çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Platform açıklamasında, 81 ilde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve il aile platformları aracılığıyla aile politikalarına ilişkin kamuoyu oluşturulduğu kaydedildi.

Açıklamada, aile yapısının küresel ölçekte çeşitli sosyal ve kültürel tehditlerle karşı karşıya olduğu savunularak; dijital bağımlılık, uyuşturucu, fuhuş ve çocukların maruz kalabileceği zararlı içerikler gibi konulara dikkat çekildi.

HUKUKİ DÜZENLEME ÇAĞRISI

Platform, devlet tarafından atılan idari adımların yanı sıra kapsamlı yasal düzenlemelerin de hayata geçirilmesi gerektiğini savundu.

Açıklamada, eğitim kurumları, medya, dijital mecralar ve kamusal alanlarda çocukların korunmasına yönelik daha kapsamlı hukuki tedbirler alınması talep edildi. Platform, çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimini koruyacak düzenlemelerin hayata geçirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Büyük Aile Platformu ayrıca, aile yapısını hedef aldığını öne sürdüğü oluşumlara, dijital tehditlere ve çocukların maruz kalabileceği zararlı içeriklere karşı mücadelesini sürdüreceğini bildirdi.

“AİLEM GÜVENDE OPERASYONLARININ GENİŞLETİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ”

Platform açıklamasında, devletin başlattığı “Ailem Güvende” operasyonlarının genişletilmesi çağrısı da yapıldı.

Açıklamada, küresel ölçekte faaliyet gösterdiği ileri sürülen yapıların finansal ve dijital bağlantılarına karşı koruyucu ve önleyici hukuki tedbirlerin uygulanması gerektiği savunuldu.

Büyük Aile Platformu, akademik ve hukuki alandaki çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, aile kurumunun korunmasına yönelik politikaların takipçisi olacağını açıkladı.

Platform, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Geleceğimizin ve millî bağımsızlığımızın teminatı olan aile kurumunu muhafaza etmeye devam edeceğiz.”