Mersin Limanı’nda Güney Amerika’dan gelen gemiye yönelik düzenlenen ve 350 kilogram kokain ile sualtı ekipmanlarının ele geçirildiği operasyonun ardından Mersin Valisi Atilla Toros, operasyonda görev alan polislerle bir araya geldi.

Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Limanı’nda gerçekleştirilen başarılı uyuşturucu operasyonunun ardından İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Toros, ziyaretini Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre ile birlikte gerçekleştirirken, operasyonun detayları ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Güney Amerika’dan Mersin Limanı’na gelen bir gemiye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 350 kilogram kokainin yanı sıra uyuşturucu kaçakçılığında kullanılabileceği değerlendirilen sualtı ekipmanları ele geçirildi.

Operasyonda görev alan polislerle bir araya gelen Vali Atilla Toros, uyuşturucuyla mücadelede güvenlik güçlerinin kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Vali Toros, yaptığı açıklamada, “Gençlerimizi ve geleceğimizi uyuşturucunun her türlü tehdidinden korumak için kararlılıkla çalışıyoruz. Bu başarılı operasyona imza atan İstanbul ve Mersin Emniyet Müdürlüklerimizi, Narkotik birimlerimizi ve Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyor; kahraman güvenlik güçlerimize görevlerinde başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.