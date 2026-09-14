Mersin’de 2026-2027 eğitim öğretim yılı, düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, öğretmen ve öğrencilerle birlikte Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.Özdemirci, yeni eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Mersin’de çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene Mersin İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program kapsamında Atatürk Anıtı’na çelenk sunulurken, yeni eğitim öğretim yılı için iyi dilekler paylaşıldı. Törende konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, geleceğin teminatı olan çocukların en iyi şekilde yetiştirilmesi için eğitim camiası olarak azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

“Eğitim, güçlü Türkiye’nin en sağlam temeli”

Yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında da eğitim sisteminin Türkiye’nin geleceği açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Özdemirci, 2026-2027 eğitim öğretim yılına güçlü bir inanç ve yüksek bir sorumluluk bilinciyle başladıklarını belirtti.

Özdemirci, Türkiye Yüzyılı’nın inşasında en büyük gücün iyi yetişmiş, milli ve manevi değerlerine bağlı, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış nesiller olduğunu vurguladı.

Eğitimin yalnızca akademik bilgi aktarımından ibaret olmadığını belirten Özdemirci, karakter inşası, medeniyet tasavvuru ve ülkenin istikbalini şekillendiren stratejik bir alan olduğuna işaret etti.

“Hedefimiz başarıyı her yıl daha ileriye taşımak”

Mesajında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne de vurgu yapan Özdemirci, Mersin Maarif Ailesi olarak düşünen, araştıran, üreten, ahlaklı, erdemli, milli şuuru güçlü ve insanlığa faydalı bireyler yetiştirmeyi en önemli görevleri arasında gördüklerini ifade etti.

Türkiye’nin uluslararası eğitim göstergelerindeki gelişimine de değinen Özdemirci, PISA sonuçlarında matematik, fen ve okuma becerilerinde elde edilen yükselişin eğitim alanındaki çalışmalar açısından önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

Özdemirci, “Zirvenin adı Türkiye”, “Eğitimde Yönümüz İleri!” anlayışıyla öğrencilerin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek ve Türkiye’yi bilgi, bilim ve başarıda dünyanın öncü ülkeleri arasına taşımak için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Öğrencilere ve velilere mesaj

Öğrencilere seslenen Özdemirci, çocukların farklı yeteneklere, hayallere ve değerlere sahip olduğunu belirterek merak etmekten, araştırmaktan, üretmekten ve hayal kurmaktan vazgeçmemeleri çağrısında bulundu.

Velilerin de eğitim sürecinin en güçlü paydaşlarından biri olduğunu ifade eden Özdemirci, okul-aile iş birliğinin öğrencilerin akademik başarısının yanı sıra karakter gelişimi ve hayata hazırlanmalarında büyük önem taşıdığını vurguladı.

“Öğretmenlerimiz geleceğin mimarları”

Özdemirci, öğretmenlere yönelik mesajında ise öğretmenlik mesleğinin yalnızca ders anlatmaktan ibaret olmadığını, öğretmenlerin öğrencilerin hayatlarına dokunan ve ülkenin geleceğini şekillendiren önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirtti.

Mersin’in eğitimde başarı çıtasını daha da yukarı taşıyacağına inandığını ifade eden Özdemirci, öğretmenlerin bilgi birikimi, tecrübesi, gayreti ve görev bilinciyle Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceklerini kaydetti.

Muhammed Özdemirci, mesajının sonunda 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler, veliler, okul yöneticileri ve tüm eğitim çalışanları için sağlık, huzur ve başarı getirmesini dileyerek yeni eğitim öğretim yılının Mersin’e, Türkiye’ye ve millete hayırlı olmasını temenni etti.