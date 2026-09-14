Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, ekonominin geleceğinde eğitimli, beceri ve meslek sahibi gençlerin önemli rol oynayacağını belirterek, mesleki eğitimin önemine dikkat çekti.

Dünyanın hızla değiştiğini ve teknolojik gelişmelerin ekonomilerin yapısını dönüştürdüğünü ifade eden Çakır, ekonomik gücün temel unsurlarından birinin nitelikli insan kaynağı olduğunu vurguladı.

Çakır, Mersin ekonomisinin ve Türkiye'nin geleceğinin eğitimli, beceri ve meslek sahibi gençlerle daha da güçleneceğini belirterek, 'Ekonomimizin gerçek gücü eğitimli ve meslek sahibi gençlerdir' mesajını verdi.

'Gelecek, mesleki eğitimle yükselecek'

Gençlere güvendiklerini kaydeden Çakır, değişen dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte yetişmiş insan gücünün önemine işaret ederek, 'Gelecek, mesleki eğitimle yükselecek. Güçlü gelecek, değişen dünyanın ihtiyaçlarına göre eğitilen, beceri ve meslek sahibi gençlerle gelecek' ifadelerini kullandı.

MTSO olarak eğitim camiasının yanında olduklarını da belirten Çakır, başta meslek liseleri olmak üzere tüm okulların ve öğrencilerin desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Çakır, gençlere duydukları inançla geleceğe umutla baktıklarını ifade etti.

Çakır, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak eğitimli ve nitelikli gençlerin yetişmesine yönelik desteğin sürdürüleceğini belirtti.