Mersin’de eğitim yatırımları kapsamında yapımı devam eden yeni okul projeleri yakından takip ediliyor. Mersin İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde yapımı süren iki ayrı okulun inşaat alanlarını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

İlk olarak Toroslar ilçesinde yapımı hızla devam eden 32 derslikli Çukurova İlkokulu inşaat alanını ziyaret eden Özdemirci, çalışmalar hakkında yetkililer ve teknik ekipten bilgi aldı. Projenin mevcut durumu, fiziki gerçekleşme oranı ve tamamlanma takvimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özdemirci, okulun planlanan takvim doğrultusunda tamamlanması için yürütülen çalışmaları inceledi.

Yenişehir ilçesinde ise hayırsever Gürüz ailesi tarafından yaptırılan 24 derslikli Firuze Gürüz Anadolu Lisesi inşaat alanında incelemelerde bulunan Özdemirci, temel kazı ve zemin düzleme çalışmalarını takip etti. Şantiye yetkililerinden projenin mevcut aşaması ve teknik detayları hakkında bilgi alan Özdemirci, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdürülmesini istedi.

İki projede toplam 56 derslik ile Mersin’in eğitim altyapısına önemli katkı sağlanması hedefleniyor.

İncelemeler sırasında değerlendirmelerde bulunan İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, öğrencilerin çağdaş standartlara uygun, güvenli ve donanımlı ortamlarda eğitim almalarının öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

Çukurova İlkokulu’nun geniş sınıfları, sosyal donatıları ve altyapısıyla bölgedeki okul ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sunacağını ifade eden Özdemirci, inşaatın yüksek kalite standartlarında tamamlanması için sürecin titizlikle takip edildiğini vurguladı.

Firuze Gürüz Anadolu Lisesi’nde de çalışmaların planlanan aşamalar doğrultusunda ilerlediğini belirten Özdemirci, projede emeği geçenlere kolaylıklar dileyerek okulun en kısa sürede eğitim hizmetine kazandırılmasını temenni etti.