Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahaya çıkan futbolcular ısınma, çabukluk ve koordinasyon programının ardından pas çalışması yaptı. Antrenman dar alanda çift kale maçlarla sona erdi.

Antrenmanda Roma müsabakasında 11'de başlayan futbolcular, ilk bölümde takımla çalıştıktan sonra aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

İspanyol futbolcu Marco Asensio ise bireysel çalıştı.

Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ardından Gaziantep'e gidecek.