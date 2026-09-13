Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 13 ilçede çocukları bilim, teknoloji ve üretimle buluşturmak amacıyla düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Şenliğinin son durağı Tarsus oldu. Ötüken Vadi Park Kadın ve Çocuk Atölyesinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, farklı oyunlarla hem eğlendi hem de bilişsel becerilerini geliştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından düzenlenen şenlikte çocuklar; strateji, dikkat, hafıza ve denge becerilerini geliştiren çeşitli oyunları deneyimledi. Geri dönüşüm malzemeleri ve 3D yazıcılar kullanılarak hazırlanan oyunların da yer aldığı etkinlikte çocuklar doğa, teknoloji ve oyunla bir araya geldi.

Etkinlikte oyunların yanı sıra müzik eşliğinde dans eden çocuklara, yaz tatili boyunca Ötüken Vadi Park Kadın ve Çocuk Atölyesinden faydalanan lise öğrencileri de eşlik etti. Eğitimlerini tamamlayan genç gönüllüler, öğrendiklerini küçük yaştaki çocuklara aktarırken birlikte keyifli vakit geçirdi.

'Üretim odaklı ilerledik'

Ötüken Vadi Park Kadın ve Çocuk Atölyesi Sorumlusu Emre Aşkın, yaz dönemi boyunca çocuklara akıl ve zeka oyunlarının yanı sıra robotik kodlama gibi çeşitli alanlarda eğitim verdiklerini söyledi. Aşkın, 'Yaz tatili boyunca çocuklara destek sağladık. Oyunlarımızı ve derslerimizi yaparken çocuklar çok eğlendiler ve üretim odaklı ilerlediler. Kış döneminde daha da yoğunlaşacağız' dedi.

Atölyeye bölgeden yoğun katılım olduğunu belirten Aşkın, çocukların okul saatlerine göre ders programlarını oluşturduklarını ifade ederek, 'Okul saatlerinin dışında atölyemize davet ediyoruz. Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi üzerinden bütün çocukları atölyemize davet ediyoruz' diye konuştu.

Aşkın, lise öğrencilerinin de gönüllülük çalışmaları kapsamında etkinliklerde görev aldığını belirterek, 'Mersin'in genç gönüllülerini oluşturduk. Bu grubumuz çeşitli eğitimleri aldıktan sonra atölyemizde düzenlenen etkinliklerde görev yapıyorlar ve sosyal sorumluluk anlamında topluma hizmet uygulaması geliştiriyorlar' ifadelerini kullandı.

Gençlerin öğrendiklerini çocuklarla paylaşmasının önemli olduğunu vurgulayan Aşkın, 'Birlikte olabilmenin ve takım ruhunu geliştirmenin güzel bir örneğini sergiliyoruz. Her çocuğa dokunmak istiyoruz. Yeni bir gelecek için onları birlikte üretmeye davet ediyorum' dedi.

'Çocukların bilişsel gelişimlerini destekliyoruz'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı çalışanı Pervin Tekin ise Akıl ve Zeka Oyunları etkinlikleriyle çocukların hem eğlenmelerini hem de dijital ekranlardan uzaklaşmalarını amaçladıklarını söyledi. Tekin, 'Çocuklarımız bundan çok keyif alıyorlar. Aynı zamanda evde oynadıkları tablet ya da bilgisayardan biraz uzaklaşmış oluyorlar' dedi.

Akıl ve zeka oyunlarının çocukların gelişimine katkı sunduğunu belirten Tekin, 'Bilişsel gelişimlerini destekliyoruz. Akıl ve zeka yürütmelerini destekliyoruz. Aynı zamanda odaklanma sorunlarını ortadan kaldırmış oluyoruz' diye konuştu.

Liseli gönüllüler miniklerle bir araya geldi

Atölyeden yararlanan lise öğrencisi Hilal Okur da üç aylık süreçte çeşitli etkinliklere katıldığını ve çocuklarla birlikte çalışmalar yaptığını söyledi. Okur, 'Burada çocuklarla beraber şenlikler yaptık ve yazılımı öğrendik. Topluma faydalı ürünler de yaptık. Katılım belgelerimizi de aldığımız için çok mutluyum' ifadelerini kullandı.

Şenlikte çocuklarla birlikte görev almaktan mutluluk duyduğunu belirten Okur, 'Lisedeyken bunu yapmak çok gurur verici. Çocuklarla olmak ve çocuklarla öğrenmek çok güzel' dedi.

Çocuklar şenliği çok sevdi

Şenliğe katılan çocuklar da düzenlenen etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ayşe Sade Kara, üç taş ve dedektif oyunlarını sevdiğini belirtirken, İdris Erdoğan ise eşya bulmaca ve üç taş oyunlarını oynadığını söyledi.

Rukiye Gül de renk çarkı ve renk puzzle oyunlarını çok sevdiğini belirterek atölyeye sık sık geldiğini söyledi. Elif Erba Ekici ise atölyede oyun oynamanın yanı sıra kodlama yaptıklarını ve dans ettiklerini ifade ederek, 'Verimli bir yaz geçirdim. Çok güzeldi' dedi.