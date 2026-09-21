Mersin Büyükşehir Belediyesinin yüzde 50 hibeyle sağladığı avokado fidanlarından yararlanan üreticiler, ilk hasatlarını yapmaya başladı. 2020 yılından bu yana 27 bin 666 avokado fidanı desteği sağlanırken, bunların 17 bini Anamur'daki üreticilere dağıtıldı.

'Destek Büyükşehirden üretim çiftçiden' sloganıyla üreticilerin her daim yanında olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, çiftçinin ve üreticinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Girdi maliyetlerinde yaşanan artıştan dolayı üretim aşamasında zorlanan üreticileri unutmayan Büyükşehir Belediyesi, her bölgeye özgü alternatif ürünleri belirleyerek kentteki tarımı çeşitlendirirken, destekler sayesinde üreticinin de rahat nefes almasını sağlıyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yüzde 50 hibe ile verilen avokado fidan desteği de üreticiye hem gelir kapısı sağlıyor, hem bölgedeki atıl vaziyetteki arazilerin değerlendirilmesine, hem de üretim alanlarının genişlemesine imkan sunuyor. Fide dikiminden toplanmasına, hasadından pazarlamasına kadar üreticinin her an yanında olan Büyükşehir Belediyesi ile avokado üreticileri, bu yıl ilk hasatlarını yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Fidanlar sağlıklı ağaçlar olsun diye, destekler katlanarak çoğalıyor

Destekleri yakından takip eden Anamurlu üreticiler, ilk kez 2020 yılında dağıtılan avokado fidanlarından ilk verimi bu yıl almaya başladı. Desteği aldıktan sonra yıllardır gözü gibi baktıkları avokado ağaçlarından meyve almanın mutluluğunu yaşayan üreticiler, katma değeri yüksek olan avokado ile üretime daha da sıkı sarıldı. Ayrıca fidanlar sağlıklı birer ağaca dönüşsün diye de desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, avokado fidanı alan üreticilere Gölge Tozu desteğinde de bulundu.

'Bu katkıları, çiftçilerimizin girdi maliyetlerini azaltmak için yapıyoruz'

2020 yılından bu yana üreticiye 2 milyondan fazla fide-fidan desteği sağladıklarını söyleyen Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görev yapan Ziraat Mühendisi Mehmet Atlı, 'Bu fide ve fidanların 27 bin 666 tanesi avokadoydu ve bunun da 17 bin tanesi Anamur bölgesine dağıtıldı. 2026 yılında da 5 bin avokado fidanı desteğinde bulunduk. Biz fidan desteklerimizi yüzde 50 hibeli olarak veriyoruz. Bu katkıları, çiftçilerimizin girdi maliyetlerini azaltmak için yapıyoruz' dedi.

Fidanlar sağlıklı birer ağaca dönüşsün diye Gölge Tozu desteği de yaptıklarını söyleyen Atlı, üreticinin ekonomisine katkı sunmaya ve daima yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.