AK Parti Önceki Dönem MKYK Üyesi , eski Ekonomi Bakan Yardımcısı Ziraat Yüksek Mühendisi Mustafa Sever, meyve ve sebze piyasasında üreticilerin karşı karşıya kaldığı fiyat sorunlarına dikkat çekerek, üretici ve tüketicinin haklarını koruyacak yeni bir yapılanmaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

Sever, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in meyve-sebze piyasasına yönelik çalışmalarını takdirle karşıladığını ifade ederek, piyasada ortaya çıkan sorunların kalıcı şekilde çözülmesi için yeni bir organizasyon ve pazarlama modelinin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

“Üreticinin ürünü değerinde pazarlanmalı”

Üretici satış fiyatlarında ekonomik gerekçelerle açıklanamayacak düzeyde yaşanan fiyat düşüşlerinin önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayan Sever, üreticilerin ürünlerini sezon boyunca değerinde pazarlayabilmesinin önemine dikkat çekti.

Sever, çözüm önerisini ise meyve ve sebze sektörünün farklı aşamalarını tek bir yapı altında birleştiren entegre kooperatif ve pazarlama modeli olarak açıkladı.

Bu model kapsamında meyve-sebze alımı ve satımının yanı sıra eleme, boylama, paketleme, ambalajlama, işleme, pazarlama ve ihracat faaliyetlerinin yürütülmesini öneren Sever, yeterli soğuk hava depolama kapasitesi ile soğuk zincirli taşıma filosunun da kurulması gerektiğini belirtti.

“Gelişmiş ülkelerde yüzde 98’i bu organizasyonlarla pazarlanıyor”

Dünyadaki uygulamalara da dikkat çeken Sever, gelişmiş ülkelerde üretilen meyve ve sebzelerin yüzde 98’inin üreticiler adına bu tür organizasyonlar aracılığıyla pazarlanmakta olduğunu ifade etti.

Sever, Türkiye’de de benzer bir yapının oluşturulmasının hem üreticilerin gelirlerini korumaya hem de tarımsal ürünlerin daha etkin şekilde pazarlanmasına katkı sağlayacağını savundu.

“Destekler hazırda bekliyor”

Böylesi projelerin hayata geçirilebilmesi için devlet tarafından çeşitli desteklerin sunulduğunu belirten Sever, yüzde 70’lere varan hibe imkanlarının yanı sıra yer tahsisi ve uygun kredi olanaklarının da bulunduğunu ifade etti.

Sever, söz konusu imkanların değerlendirilerek üretici odaklı, sürdürülebilir bir pazarlama sisteminin oluşturulması gerektiğini kaydetti.

İş dünyasına ve üretici kuruluşlarına çağrı

Mustafa Sever, başta büyük ölçekli üreticiler olmak üzere tüccarlar, iş insanları, Ziraat Odaları, Ticaret Odaları ve kanaat önderlerine çağrıda bulundu.

Sever, bu kesimlerin öncülük ederek bir an önce çalışma başlatmasını isterken, sahada fiilen katkı sunacak öncü isimlerin üreticiler ve bölge halkı tarafından uzun yıllar hayırla anılacağını ifade etti.

Sever’in önerisi, meyve-sebze sektöründe üretimden pazarlamaya kadar uzanan zincirin daha organize hale getirilmesi ve üreticinin ürününü değerinde satabilmesine yönelik yeni bir model oluşturulması çağrısını içeriyor.

Mustafa SEVER kimdir?

Adı Soyadı : Mustafa SEVER

Doğum Yılı : 1968

Doğum Yeri : Zeytinçukuru Köyü, Mut/MERSİN

Medeni Durum : Evli, 1 çocuk babası

Halen Sürdürdüğü Görev: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, İthalat Genel Müdür Yardımcısı

İş Adresi : Dış Ticaret Müsteşarlığı, Kat: 10, Emek-ANKARA

İş Telefonu : 0312.222 52 77

Faks: : 0312 212 87 65

e-mail :[email protected]

2.Eğitim Durumu :

-İlk, Orta ve Lise Öğrenimini Mut’ta tamamlayarak 1986 yılında girmiş olduğu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünü, Fakülte tarihinde ilk defa 3 yılda bitirme başarısını göstererek, 1989 Haziran döneminde üstün başarı derecesiyle Ziraat Mühendisi olarak mezun oldu.

-1991-1992 yılları arasında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünde, Tarım Ekonomisi, Tarım Politikası ve Pazarlama konularında çeşitli mastır ve lisans dersleri aldı.

– 1999-2002 yılları arasında T.C. Londra Büyükelçiliği’nde Ticaret Müşavir Yardımcısı olarak görev yaptığı süre içerisinde South Bank Üniversitesi’nde İşletme Mastırı-Master of Business Administration (MBA) programını tamamlayarak Mezuniyet Sonrası Diploma-Postgraduate Diploma (PGD) aldı.