Mersin’de 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı İlköğretim Haftası kutlama programı kapsamında Vali Atilla Toros , Kazanlı İlkokulunda öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya gelerek yeni eğitim yılının ilk zilini çaldı.

Akdeniz ilçesindeki Kazanlı İlkokulunda gerçekleştirilen İlköğretim Haftası kutlama programına Mersin Valisi Atilla Toros ve İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci’nin yanı sıra öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Programda konuşan Vali Atilla Toros, yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve veliler başta olmak üzere tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Toros, öğrencilere başarılarla dolu ve güzel anılar biriktirecekleri bir eğitim yılı temennisinde bulunarak, “Yolunuzun açık, geleceğinizin daima aydınlık olmasını temenni ediyorum.” dedi.

“Mersin’i eğitimde daha ileriye taşıyacağız”

Eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Vali Toros, Mersin’in eğitim alanında daha ileri seviyelere taşınmasının öncelikli sorumluluklardan biri olduğunu ifade etti.

Toros, “Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinden ve Sayın Millî Eğitim Bakanımızın desteğinden aldığımız güçle Mersin’i eğitimde daha ileriye taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü bunu en büyük sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu anlayışla ilimizde eğitim altyapımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Geleceği birlikte inşa edeceğiz”

İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci ise yeni eğitim öğretim yılına Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin vizyonuyla başladıklarını belirtti.

Özdemirci, öğrencilerin yalnızca akademik başarılarının değil, aynı zamanda karakter ve değer gelişimlerinin de önem taşıdığını vurgulayarak, “Köklü medeniyetimizin mirasını geleceğe taşırken; düşünen, üreten, millî şuuru güçlü ve erdemli bireyler yetiştirmeyi en büyük vazifemiz olarak görüyoruz.” dedi.

Akademik başarının yanında akıl, kalp ve ruh bütünlüğünü hedeflediklerini kaydeden Özdemirci, öğretmen, öğrenci ve velilerin katılımıyla Mersin Maarif Ailesi olarak geleceğin inşa edileceğini ifade etti.

Minik öğrencilerden anlamlı karşılama

Programda 4. sınıf öğrencileri, okula yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerine “Okula Hoş Geldiniz Çiçeği” takdim etti.

Ardından Vali Atilla Toros, okulun sınıflarını ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti ve çeşitli hediyeler verdi.

Programın devamında öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya gelen Vali Toros, öğretmenlere yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi.

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte Mersin’de öğrenciler ders başı yaptı.