Mersin'de üniversite eğitimi için kente gelen öğrenciler, otogarlarda kurulan stantlarda karşılanarak barınma, beslenme, ulaşım ve eğitim başta olmak üzere sunulan destekler hakkında bilgilendiriliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite eğitimine yeni başlayacak öğrencilerin kente uyum sağlamalarını kolaylaştırmak ve ihtiyaç duyabilecekleri hizmetlere hızlıca ulaşabilmeleri amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali (MEŞOT) ve Tarsus Şehirlerarası Terminal İşletmesinde (TAŞTİ) kurulan stantlarda öğrencileri karşılıyor. Otogarlarda öğrencilerle bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, başta barınma, beslenme, ulaşım ve eğitim olmak üzere gençlere yönelik sosyal destekleri anlatıyor. Öğrencilerin, Mersin'in yaşantısına ilişkin merak ettikleri konularda da bilgilendirme yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Erkek Öğrenci Yurdu ve Gülnar Kız Öğrenci Yurdu ile Konukevinde öğrencilere barınma imkanı sunarken, 3 çeşit yemeği 35 liradan ulaştırıyor. Öğrenciler, 15 liralık abonman sistemiyle belediye otobüslerinden indirimli yararlanabiliyor. Yeni nesil kütüphaneler, okuma salonları, MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi ve ücretsiz çamaşırhaneler ile öğrencilerin eğitim ve günlük yaşamlarına destek olan Büyükşehir, çeşitli etkinlikler ve yarı zamanlı çalışma imkanlarıyla da gençlerin sosyal ve ekonomik hayatlarına katkı sağlıyor.

Garaj Mersin ve Kampüs Mersin gibi platformlarla öğrencilerin fikirlerini geliştirmelerine imkan tanıyan Büyükşehir Belediyesi, Ayrıca Mersin'de ikamet eden ve üniversiteyi kazanan öğrencilere ilk yıl karşılıksız öğrenim yardımı desteği sunuyor. Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin kente kolayca uyum sağlamaları ve eğitim hayatlarını daha rahat sürdürebilmeleri için sunduğu bu desteklerle gençlerin yanında olmayı sürdürecek.

'Öğrencilerin ihtiyaç duyacağı her şeyi Büyükşehir sağlıyor'

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Akdeniz Erkek Öğrenci Yurt Müdürü Bedirhan Özkan, her yıl olduğu gibi bu yıl da Mersin ve Tarsus Otogarlarında öğrencileri karşıladıklarını ifade ederek, 'Öğrencilere, kendilerine sağlayacağımız destekler konusunda bilgi veriyoruz. Büyükşehir Belediyesine bağlı Akdeniz Erkek Öğrenci Yurdu ve Gülnar Kız Öğrenci Yurdu ile Konukevide faaliyette. 3 çeşit yemeği 35 liradan sunuyoruz. Abonman sistemi sayesinde otobüslerimizden 15 lira ile yolculuk edebiliyorlar' dedi.

Yeni nesil kütüphaneler ile okuma salonlarının yanı sıra, MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezinde de öğrencilerimize destek verildiğini kaydeden Özkan, 'Ücretsiz Çamaşır Kafemiz bulunuyor. Çeşitli etkinliklerle öğrencilerimiz sosyalleşebiliyorlar. Öğrencilerimize yarı zamanlı çalışma imkanları da sunuyoruz. Garaj Mersin ve Kampüs Mersin ile de öğrencilerimiz düşüncelerini bu platformlarda geliştirerek ortaya dökebiliyorlar' ifadelerini kullandı.