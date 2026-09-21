Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy Mahallesi'nde kurduğu kadın tiyatrosuyla Anadolu kadınlarının yaşadığı sorunları sahneye taşıyan Ümmiye Koçak, yeni oyununda uyuşturucu ve alkol bağımlılığının ailelerde açtığı yaralara dikkat çekecek. Cristiano Ronaldo ile rol aldığı reklam filmiyle de geniş kitlelerce tanınan Koçak'ın kaleme aldığı 'Anne, elimi bırakma' adlı oyunun provaları sürüyor.

Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu ile yıllardır Anadolu kadınlarının, ailelerin ve toplumun yaşadığı sorunları tiyatro ve sinema aracılığıyla anlatan Ümmiye Koçak, yeni sezonda uyuşturucu ve alkol bağımlılığı konusunu sahneye taşıyacak. Koçak'ın yazıp yönettiği 'Anne, elimi bırakma' adlı oyunda bağımlılığın yalnızca bireyi değil, aile fertlerinin tamamını nasıl etkilediği işlenecek.

'Uyuşturucu artık köylere kadar geldi'

Yeni oyunuyla ilgili açıklamalarda bulunan Koçak, çevresinde tanık olduğu olaylardan etkilenerek böyle bir çalışma hazırladığını söyledi. Bir anne olarak yaşananlara sessiz kalamadığını belirten Koçak, 'Ben bir anneyim. Çevremde yaşananları izliyor ve görüyorum. Bazı şeyler herkes gibi benim de canımı acıtıyor. 'Bu konuya dokunmalıyım, bu oyunu yazmalıyım' dedim. Çünkü uyuşturucu artık köylere kadar geldi ve çok canımızı yakıyor' dedi.

Bağımlılığın aile üzerindeki etkisi anlatılacak

Oyunda bir kız ve bir erkek çocuğu bulunan ailenin yaşadığı dram konu ediliyor. Erkek çocuğunun uyuşturucu bağımlılığına sürüklenmesi, alkol bağımlısı babanın davranışları ve yaşananların başta kız çocuğu olmak üzere ailenin diğer fertleri üzerindeki etkileri sahneye taşınıyor.

Oyunu büyük bir üzüntü ve sorumluluk duygusuyla kaleme aldığını ifade eden Koçak, 'Bu oyunu gerçekten içim acıyarak yazdım. Eğrisiyle doğrusuyla, yanlışıyla, güzeliyle ve çirkiniyle yaşanan gerçekleri göstermek istiyoruz' diye konuştu.

Türkiye'nin her yerinde sahnelemek istiyorlar

Uyuşturucu ve alkol bağımlılığı konusunda aileleri ve gençleri bilinçlendirmeyi amaçladıklarını kaydeden Koçak, oyunu Türkiye'nin farklı kentlerinde izleyiciyle buluşturmak istediklerini söyledi. Koçak, 'Biz hepimiz anneyiz, Anadolu insanıyız. Uyuşturucu hepimizin canını yakıyor, çocuklarımızı yanlış yollara sürüklüyor. Bazen bilmeden, bazen farkına varmadan çocuklarımızı kaybediyoruz. Bu nedenle 'Anne, elimi bırakma' oyununu Türkiye'nin her yerinde sahnelemek istiyoruz. Yeni sezona harıl harıl hazırlanıyoruz ve bizi izleyicilerle buluşturacak davetleri bekliyoruz' ifadelerini kullandı.