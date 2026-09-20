Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen sabah sporu etkinliğinde merkez ilçelerde görev yapan muhtarlar bir araya geldi.

Fenerbahçe Meydanında gerçekleştirilen etkinlik, ısınma hareketleriyle başladı. Spor eğitmenleri eşliğinde yapılan ısınmanın ardından muhtarlar, Akdeniz manzarası eşliğinde sahil boyunca yaklaşık 2 kilometrelik parkurda tempolu yürüyüş yaptı.

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikle muhtarların spora teşvik edilmesi ve hareketli yaşam konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı. Etkinliğe katılan muhtarlar, sporun mahallelerde yaygınlaştırılması çağrısında bulundu.

'Muhtarlarımız en büyük paydaşlarımız'

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Soner Yetkin, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında muhtarlarla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdiklerini belirterek, 'İlk etapta spor dairemizin eşliğinde ısınma hareketleri yaptıktan sonra Mersin'in en güzel sahilinde yaklaşık 2 kilometrelik bir parkurda yürüyüş gerçekleştirdik. Amacımız Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in öncülüğünde daha hareketli, daha yürünebilir ve daha çok bisiklet süren mahalleler oluşturabilmek. Bu kapsamda bizim en büyük paydaşlarımız muhtarlarımızdır. Tüm muhtarlarımızla beraber Mersin'in en güzel sahilinde tüm hemşerilerimizi bisiklet sürmeye ve yürüyüş yapmaya davet ediyoruz' dedi.

Muhtarlardan etkinliğe destek

Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Akdeniz İlçesi Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Gülgen de etkinliğin güzel geçtiğini ifade ederek, 'Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle muhtar arkadaşlarımızla beraber hem spor hem yürüyüş yaptık. Umarım bu hareketlilik bundan sonra da devam eder. Çok güzel bir sahilimiz var. İnsanlar hem gece hem gündüz rahat rahat yürüyor' diye konuştu.

Toroslar ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarı Okan Önen ise sporun sağlık açısından önemine dikkat çekerek, 'Geleceğimizi, sağlığımızı sporla birlikte yürüterek farkındalık oluşturabiliriz, toplumumuzu spora yöneltebiliriz. İnsanlarımızı sahilimize, belediyemizin bu etkinliklerine davet ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahalle Muhtarı Gülcan Çelikten de etkinlik sayesinde güne güzel başladıklarını belirterek, 'Bütün muhtarlarla burada yürüyüşümüzü, sporumuzu yaptık ve güne güzel başladık. Deniz, güneş, hava ve sahilimiz çok güzel, bunu değerlendirmemiz gerekiyor' dedi.

Palmiye Mahallesi Muhtarı Yusuf Yegül, Mersin'in spor yapmak için uygun imkanlara sahip olduğunu ifade ederken, Mezitli ilçesi Yeni Mahalle Muhtarı Hatice Yozgat da sahil şeridinin spor için elverişli olduğunu söyledi.

Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi Muhtarı Cemal Çalışkan ise etkinlikten memnuniyet duyduğunu belirterek, Mersin'in sahip olduğu doğal güzelliklerin değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.