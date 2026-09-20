Mersin Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yaş almış vatandaşları spor ve sosyal etkinliklerde bir araya getirdi.

'Herkes için hareketlilik, nesiller arası adalet' sloganıyla düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Etkinlik ve Sanat Merkezinde '80'ler Buluşması' gerçekleştirildi. Etkinliğe Emekli Evi üyeleri ile Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi sakinleri de katıldı.

Isınma hareketleriyle başlayan programda katılımcılar iki grup halinde bocce ve halka atışı oynayarak yarıştı. Etkinlikte ayrıca serbest resim çalışması, mandala ve alçı boyama gibi aktiviteler gerçekleştirildi. Yaş almış vatandaşlar, temiz hava ve deniz manzarası eşliğinde hem spor yaptı hem de sosyalleşme fırsatı buldu.

'Sağlıklı yaşama devam edebilmek için sporumuzu aksatmayalım'

Etkinlik ve Sanat Merkezi Birim Sorumlusu İpek Savaş Özdemir, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 80'ler Buluşması düzenlediklerini belirterek, 'Etkinliğimizde türkülerimizi söyledik, spor egzersizlerimizi yaptık. Bocce, halka atışı, serbest resim çalışmaları, mandala, alçı boyama gibi etkinliklerle de güzel vakit geçirdik' dedi.

Emekli Evi üyeleri ile Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi sakinlerinin de etkinliğe katıldığını kaydeden Özdemir, 'Sağlıklı yaşama devam edebilmek için yaşımızın hiçbir önemi yok, sporumuzu aksatmayalım. Akdeniz'in incisi Mersinimizde mis gibi havada bol bol sporumuzu yapalım' diye konuştu.

'Evde oturmayın, hareket edin'

Emekli Evi üyesi Fatma Çat da etkinlikte spor yaptıklarını ve eğlendiklerini ifade ederek, 'Aktif yaşadığım için sağlık konusunda çok iyiyim. Çünkü çok hareketliyim, spor yapıyorum, yürüyorum ve etkinliklere katılıyorum. Hanımlar evde oturmayın. Bol bol gelin, oynayın, hareket edin, gezin ve bisiklet sürün. Daha sağlıklı olursunuz' ifadelerini kullandı.

Nermin Ömür ise etkinlikte spor yaptıklarını ve çeşitli yarışmalara katıldıklarını belirterek, aktif yaşamın herkes için gerekli olduğunu söyledi. Ömür, evden çıkamayan vatandaşların da bu tür etkinliklerle sosyal hayata katılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi sakinlerinden Şadan Yıldız da etkinlikte spor yaparak stres attıklarını ve deniz havasının tadını çıkardıklarını belirterek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.