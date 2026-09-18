- UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Fransız temsilci Marsilya’yı 4-1 mağlup ederek lig aşamasına galibiyetle başladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada sağ tarafta topla buluşan Vlahovic’in uzun pasında İlhan Fakılı sağ çizgide topla buluştu. Bu oyuncunun rakiplerini çalımladıktan sonra ceza yayı yakınından yaptığı vuruşta top savunmaya çarparak az farkla kornere çıktı

13. dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan Abdallah’ın sol ayağıyla plase vuruşunda kaleci Nübel sol köşeye yönelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

15. dakikada Olatitan’ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan İlhan Fakılı’nın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci De Lange’nin sağından filelerle buluştu. 1-0

30. dakikada Abdelli’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Abdallah’ın sağ çaprazdan yaptığı yerden sert vuruşta meşin yuvarlak, yakın direk dibinden ağlarla buluştu. 1-1

45+3. dakikada yay üzerindeki Vlahovic'in ara pasında Orkun'un penaltı noktası önünden karşı karşıya pozisyonda vuruşunda kaleci De Lange gole izin vermedi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada ceza yayı gerisindeki Orkun’un pasında sağ tarafta topla buluşan Cerny’nin içeri doğru kat ettikten sonra vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti. 2-1

59. dakikada Orkun Kökçü’nün sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale alanı önünde iyi yükselen Amir Murillo kafayla topu filelere gönderdi. 3-1

68. dakikada İlhan Fakılı’nın ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, üst direkten oyun alanına geri döndü.

81. dakikada Olaitan’ın Vlahovic ile paslaştıktan sonra sol taraftan pasında Poku’nun ceza sahası içi sağ çaprazdan gelişine vuruşta top filelerle buluştu. 4-1



Stat: Tüpraş

Hakemler: Andrea Colombo, Davide Impreiale, Valerio Marini

Beşiktaş: Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou (Tiago Djalo dk. 46), Emirhan Topçu, Kassoum Ouattara, Salih Özcan, Orkun Kökçü (Wilfred Ndidi dk. 71), Junior Olaitan (Hyeon-Gyu Oh dk. 83), Vaclav Cerny (Ernest Poku dk. 71), İlhan Fakılı (Fabio Miretti dk. 83), Dusan Vlahovic

Yedekler: Doğan Alemdar, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Ümit Akdağ, Yasin Özcan, Kartal Yılmaz, Semih Kılıçsoy

Teknik Direktör: Vincenzo Italiano

Marsilya: Jeffrey De Lange, Timothy Weah, Ulisses Garcia (Emerson dk. 58), Derek Cornelius (Naif Aguerd dk. 67), Conrad Egan Riley, Pierre-Emile Höjbjerg, Himad Abdelli, Angel Gomes (Igor Paixao dk. 58), Keyliane Abdallah (Tadjidine Mmadi dk. 82), Neal Maupay (Amine Gouiri dk. 67), Amine Harit

Yedekler: Jelle Van Neck, Theo Vermot, Kelyann Bezahaf, Bamo Meite, Nouhoum Kamissoko, Faris Pemi Moumbagna, Alexi Koum

Teknik Direktör: Bruno Genesio

Goller: İlhan Fakılı (dk. 15), Vaclav Cerny (dk. 56), Amir Murillo (dk. 59), Ernest Poku (dk. 81) (Beşiktaş), Keyliane Abdallah (dk. 30) (Marsilya)

Sarı kartlar: Emmanuel Agbadou (Beşiktaş), Amine Harit (Marsilya)