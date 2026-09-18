Mersin'de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında vatandaşlar deniz manzarası eşliğinde sabah sporunda buluşurken, özel bireylere yönelik 'Güvenli Ulaşım' eğitimi düzenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan 'Avrupa Hareketlilik Haftası' etkinlikleri kapsamında vatandaşları sabah sporunda buluşturdu. Denize sıfır noktada bir araya gelen vatandaşlar spor yapmanın ve birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşarken, Engelsiz Yaşam Merkezinde ise engelli bireylere yönelik 'Güvenli Ulaşım' eğitimi düzenlendi.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilen sabah sporunda vatandaşlar, deniz manzarası eşliğinde fiziksel aktivite yaparak güne başladı. Engelsiz Yaşam Merkezinde düzenlenen 'Güvenli Ulaşım' eğitiminde ise özel bireylere ulaşım hakları ve Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmetleri anlatıldı. Etkinliğe katılan özel bireyler, Büyükşehir Belediyesi elektrikli otobüslerini yakından inceleme fırsatı buldu.

'Birlikte spor yapma kültürünün desteklenmesini amaçlıyoruz'

Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğünde görev yapan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Gül Aydemir, hareketli yaşamın yalnızca spor yapmaktan ibaret olmadığını belirterek, günlük yaşam içerisinde daha fazla yürümenin, kısa mesafelerde aktif ulaşımı tercih etmenin ve düzenli fiziksel aktiviteye zaman ayırmanın, sağlıklı yaşamın önemli parçaları olduğunu ifade etti.

'Avrupa Hareketlilik Haftası' ile hareketli ve sağlıklı yaşamın önemine vurgu yapıldığını aktaran Aydemir, 'Bu hafta kapsamında, yürüyüş, bisiklet kullanımı, toplu taşıma ve fiziksel aktivite gibi günlük yaşamın içine kolayca dahil edilebilecek hareketli ulaşım ve sağlıklı yaşam alışkanlığının önemine vurgu yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak 'Harekete Devam' projesi kapsamında gerçekleştirilen sabah sporlarıyla, vatandaşların güne hareket ederek başlamaları, fiziksel aktiviteyi günlük yaşamın bir parçası haline getirmeleri ve birlikte spor yapma kültürünün desteklenmesi amaçlanıyor' diye konuştu.