Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Silifke ilçesine bağlı Balandız Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmalarla içme suyu sorunu çözüldü. Yeni sondaj kuyusundan elde edilen suyun mahalleye ulaştırılması amacıyla 3 bin 860 metre içme suyu hattı döşendi.

Yaz aylarında nüfusu yaklaşık bin 800 kişiye ulaşan Balandız Mahallesi'nin içme suyu ihtiyacı önceki yıllarda Samadın bölgesindeki sondaj kuyusundan karşılanıyordu. Ancak kurak dönemlerde kuyudaki su seviyesinin düşmesi ve mevcut kaynağın yetersiz kalması nedeniyle mahallede zaman zaman su sıkıntısı yaşanıyordu.

Yeni sondaj kuyusundan saniyede 13 litre su

MESKİ ekiplerinin mahallede gerçekleştirdiği sondaj çalışmaları sonucunda saniyede 13 litre debiye sahip yeni bir içme suyu kaynağı bulundu. Yeni kaynağın mahalledeki içme suyu deposuna ulaştırılması amacıyla altyapı çalışması gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında 3 bin 860 metre içme suyu hattı döşenirken, 1 terfi merkezi deposu da inşa edildi. Yeni kaynağın devreye alınmasıyla özellikle kurak dönemlerde yaşanan su yetersizliğinin önüne geçilirken, mahalle sakinlerinin içme suyu ihtiyacı kesintisiz karşılanmaya başlandı.

'Bütün evlerde bir bayram havası oluştu'

Balandız Mahalle Muhtarı Kerim Çelik, mahallede uzun yıllardır su sıkıntısı yaşandığını belirterek, yeni sondaj çalışmasıyla sorunun çözüme kavuştuğunu söyledi. Çelik, 'Vahap Seçer Başkanımızın sondaj açtırması nedeniyle güzel bir su bulduk. Bu yıl köyümüze geldi, su sıkıntımız çözüldü. Gelen suyumuzu kullanıyoruz, şu anda hiçbir sıkıntımız yok. Biz bu suyu gerçekten çok özlemiştik. Ne kadar sevinsek az. Biz 36 yıldır su sıkıntısı çekiyorduk. Özellikle Vahap Başkanımızın 'Susuz köy kalmayacak' demesiyle, bu projelerin başlatılmasıyla bu dertten kurtulduk. Suyumuz gelince gözyaşlarımızı tutamadık. Bütün evlerde bir bayram havası oluştu' dedi.

'Köyümüz susuzluktan kurtuldu'

Mahalle sakini Muzaffer Türker ise nüfusun artmasıyla mevcut suyun yetersiz kaldığını ifade ederek, yeni kaynak sayesinde suya kavuştuklarını söyledi. Türker, 'Şimdi suya kavuştuk. Bir boşluk içinden varlığa düşer gibi olduk, susuzluktan kurtulduk. Çeşmemizi açtığımız zaman suyumuz şarıl şarıl akıyor. Allah razı olsun, köyümüz susuzluktan kurtuldu' diye konuştu.

'Geleceğimiz için suyu idareli kullanmamız lazım'

Balandız'ı 2010 yılından bu yana yaylalık olarak kullanan Düriye Genç de geçmişte su ihtiyaçlarını Silifke'den taşıdıkları suyla karşılamaya çalıştıklarını belirtti. Genç, 'Sularımız ara ara akıyordu ama kesildiği çok oldu. MESKİ'yi arıyorduk, depolarımıza tankerle su dolduruyorlardı. O şekilde evdeki ihtiyaçlarımızı giderdik ama o su çamaşır veya bulaşık makinesi çalıştırmıyordu. Şimdi çalışıyor. Çok güzel, tazyikli su var, çok rahat. Bundan sonra yaylaya gelirim. Tabii su var diye çok kullanmak yerine, geleceğimiz için suyu idareli kullanmamız lazım' ifadelerini kullandı.