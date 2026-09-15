Mersin'in Tarsus Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde yürütülen yol çalışmaları kapsamında toplam 3 bin 200 metrekarelik alana parke taşı döşendi. Çalışmalarla yollar daha düzenli ve kullanışlı hale getirildi.

Tarsus Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşım şartlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Belen Mahallesi'nde 2 bin 200 metrekarelik alanda parke taşı döşemesi tamamlanırken, Yunusoğlu Mahallesi'ndeki ara sokaklarda 1.000 metrekarelik alan parke taşıyla yenilendi.

İki mahallede gerçekleştirilen toplam 3 bin 200 metrekarelik uygulamayla yol yüzeyleri daha düzenli ve kullanışlı hale getirildi. Çalışmalar, mahalle sakinlerinin günlük ulaşımını kolaylaştırırken ihtiyaç duyulan noktalarda yol standardının yükseltilmesine katkı sağladı.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, mahallelerin ihtiyaçlarına göre çalışma programlarını şekillendirdiklerini belirterek, 'Hem merkezde hem kırsal mahallelerimizde ihtiyaç duyulan noktalara kalıcı çözümler üretmek için çalışıyoruz. Belen ve Yunusoğlu'nda tamamladığımız yol düzenlemeleriyle hemşehrilerimizin ulaşımını kolaylaştırdık. Tarsus'un her mahallesinde yaşamı kolaylaştıran hizmetleri planlı ve kararlı bir şekilde sürdüreceğiz' dedi.