Mersin'de hizmete alınan Hal Katlı Kavşağı, özellikle tır ve kamyon trafiğinin yoğun olduğu bölgede ulaşımı rahatlattı. Yıllardır yaşanan trafik sıkışıklığının büyük ölçüde sona erdiğini belirten hal ve bölge esnafı, projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kentin yıllardır süre gelen sorunlarına kalıcı çözümler üreten Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda yeni bir dönemi başlatan 'Hal Katlı Kavşağı Projesi' ile hal esnafının takdirini toplamaya devam ediyor. Mersin'in ekonomik dinamizmine uzun yıllar katkı sunacak kavşak sayesinde trafiği rahatlatan Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentin hizmete alınan en önemli ulaşım yatırımı sayesinde vatandaşlardan tam not aldığı ifade edildi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in çözüm odaklı projeleri hayata geçirmesi sayesinde Hal Katlı Kavşağı, Mersin'in şimdiye kadar yapılan en büyük katlı kavşağı olma özelliğini taşıyor. Özellikle tır ve kamyon gibi ağır tonajlı araçların yoğun olarak kullandığı bölgede yaşanan trafik sıkışıklığına kavşak kalıcı çözüm sunuyor. Toplam 3 bin 750 metre çalışma yapılan ve 2 kilometrelik kısmı köprülü kavşakla yenilenen proje, Mersinli vatandaşlara kaliteli yollarda seyahat etme fırsatı da sunuyor. Yapılan projeden memnun olan hal esnafı ise yıllardır süren soruna kalıcı çözüm sunan Mersin Büyükşehir'e memnuniyetini dile getiriyor.

Hal Katlı Kavşağı hizmete girmeden önce bölgede yaşanan sıkışıklığa dikkat çeken esnaflardan Fikret Yıldırım, 'Katlı Kavşak yapılmadan önce halin kapısından belki yarım saat çıkamadığımız oluyordu. Şimdi ise çok güzel oldu, gerçekten çok rahatlattı' diye konuştu.