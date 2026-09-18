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Orman yollarında gerçekleştirilen bakım ve temizlik çalışmalarının, olası yangınlarda alevlerin ilerlemesinin yavaşlatılması ve ekiplerin müdahale imkanlarının artırılması açısından önem taşıdığı belirtildi.

Eğitimler, Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl'ın katılımıyla arazide uygulamalı olarak sürdürüldü. Uygulamalarda, yol kenarlarındaki yanıcı maddelerin azaltılması, yangının hızlı şekilde yayılmasının önüne geçilmesi ve ekiplerin yangına müdahalesini kolaylaştıracak güvenli hatların oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapıldı.

Eğitime, Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü Süleyman Nafile, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Alper, Silvikültür Şube Müdürü Ferhat Kaya, Erdemli Orman İşletme Müdürü Mehmet Akbudak, işletme müdür yardımcıları ve şefler katıldı.

Mersin'de ormanların yangınlardan korunması amacıyla yol kenarlarında temizlik ve biyokütle azaltma çalışmalarına yönelik eğitim gerçekleştirildi.

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