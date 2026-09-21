Mersin Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Babil Su Sporları Merkezinde kano ve SUP Board etkinliği düzenledi. Günün ilk ışıklarıyla Akdeniz'e açılan katılımcılar, uzman antrenörler eşliğinde su sporları yaparak güne hareketli başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Herkes İçin Hareketlilik, Nesiller Arası Adalet' teması ile düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftasında sporun ve hareketli yaşamın kent genelinde yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinde Babil Su Sporları Merkezinde Akdeniz'in berrak sularına açılan Mersinliler, güneşin doğuşuyla kano ve SUP Board yaparak güne sporla başladı.

Deniz tutkunları Akdeniz'in eşsiz güzelliği ile buluştu

Her yaştan vatandaşın yer aldığı etkinlikte, katılımcılar Akdeniz'in eşsiz manzarası eşliğinde hem spor yaptı hem de keyifli anlar yaşadı. Etkinlik boyunca vatandaşların uzman antrenörler eşlik ederken, güvenlik önlemleri de titizlikle uygulandı. Katılımcılara spor branşlarıyla ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılarak aktivitelerin güvenli ve kontrollü şekilde gerçekleştirilmesi sağlandı. Akdeniz'in doğal güzelliğiyle buluşan etkinlik, Mersinlilere güne enerjik ve hareketli bir başlangıç yapma fırsatı sundu.

'Mersinlileri, Babil Su Sporları Merkezinde hareketliliğe bekliyoruz'

Vatandaşların sabahın erken saatlerinde Akdeniz'in serin sularıyla buluşması için kano ve SUP Baord etkinliği düzenlediklerini ifade eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Kano Antrenörü Serkan Topaloğlu, Babil Su Sporları Merkezinde her hafta sonu etkinliklerin devam ettiğini belirtti. Avrupa Hareketlilik Haftasında sabah sporunu dolu dolu yaşadıklarını vurgulayan Topaloğlu, 'Vatandaşlarımız burada yüzüyor, kano ve SUP Board yapıyorlar. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak birçok etkinliği sürdürüyoruz. Mersin'in belli noktalarında her gün yapılan sabah sporuna 7'den 70'e herkes katılıyor. Sabah sporu sonrasında yüzebiliyor sonrasında çeşitli etkinliklere katılabiliyorlar. Tüm Mersinlileri, Babil Su Sporları Merkezine hareket etmeye bekliyoruz. Yüzme bilmeyen yurttaşlarımız da ücretsiz eğitimlerimize katılabilirler' sözlerini kaydetti.