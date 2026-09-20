Türkiye 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Yeni Mersin İdman Yurdu, deplasmanda Ağrıspor 1970’i 1-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı. Kırmızı-lacivertlilere 3 puanı getiren golü 30. dakikada Ege Okka kaydetti.

Yeni Mersin İdman Yurdu karşılaşmaya , kalede Sertaç Güzel , savunma hattında Burak Bilgen, Okan Ağrap, Ali Yahya Bilgin ve Özgür Ortaç ,Orta sahada Rohat Ağca, Arda Işık, Ahmet Kusay Dağdevir ve Efe Binici , hücum hattında ise Kerem Yaşa ve Ege Okka 11'i ile başladı.

Ağrı Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada rakibini 1-0 mağlup eden Mersin temsilcisi, bu sezonki ilk galibiyetini elde ederek hanesine kritik 3 puanı yazdırdı.

Karşılaşmada Yeni Mersin İdman Yurdu’na galibiyeti getiren gol, mücadelenin 30. dakikasında geldi. Kırmızı-lacivertli ekibin hücumdaki etkili ismi Ege Okka , serbest vuruşta yaptığı klas vuruşla takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

İlk yarıda bulduğu golün avantajını maçın kalan bölümünde korumayı başaran Yeni Mersin İdman Yurdu, deplasmandan 1-0’lık galibiyetle ayrılarak sezonun ilk 3 puanını aldı.

Mersin temsilcisinin sezonun ilk galibiyetinde gecenin öne çıkan ismi ise attığı golle Ege Okka oldu. 30. dakikada takımını öne geçiren genç oyuncu, Yeni Mersin İdman Yurdu’nun deplasmandan 3 puanla dönmesinde başrolü üstlendi.

Ağrı deplasmanında alınan galibiyet, kırmızı-lacivertli ekip açısından yalnızca haneye yazılan 3 puan değil, aynı zamanda sezonun geri kalanı öncesinde önemli bir moral kaynağı oldu.

Yeni Mersin İdman Yurdu, Ağrı’da aldığı bu kritik galibiyetle taraftarını sevindirirken, önümüzdeki haftalar için de umut verdi.