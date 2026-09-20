Türkiye 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Yeni Mersin İdman Yurdu, deplasmanda Ağrıspor 1970’i 1-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı. Kırmızı-lacivertlilere 3 puanı getiren golü 30. dakikada Ege Okka kaydetti.

Yeni Mersin İdman Yurdu karşılaşmaya , kalede Sertaç Güzel , savunma hattında Burak Bilgen, Okan Ağrap, Ali Yahya Bilgin ve Özgür Ortaç ,Orta sahada Rohat Ağca, Arda Işık, Ahmet Kusay Dağdevir ve Efe Binici , hücum hattında ise Kerem Yaşa ve Ege Okka 11'i ile başladı.

Ağrı Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada rakibini 1-0 mağlup eden Mersin temsilcisi, bu sezonki ilk galibiyetini elde ederek hanesine kritik 3 puanı yazdırdı.

Karşılaşmada Yeni Mersin İdman Yurdu’na galibiyeti getiren gol, mücadelenin 30. dakikasında geldi. Kırmızı-lacivertli ekibin hücumdaki etkili ismi Ege Okka , serbest vuruşta yaptığı klas vuruşla takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

İlk yarıda bulduğu golün avantajını maçın kalan bölümünde korumayı başaran Yeni Mersin İdman Yurdu, deplasmandan 1-0’lık galibiyetle ayrılarak sezonun ilk 3 puanını aldı.

Mersin'de hareketlilik haftasında spor ve engelsiz ulaşım buluşması
Mersin'de hareketlilik haftasında spor ve engelsiz ulaşım buluşması
İçeriği Görüntüle

Mersin temsilcisinin sezonun ilk galibiyetinde gecenin öne çıkan ismi ise attığı golle Ege Okka oldu. 30. dakikada takımını öne geçiren genç oyuncu, Yeni Mersin İdman Yurdu’nun deplasmandan 3 puanla dönmesinde başrolü üstlendi.

Ağrı deplasmanında alınan galibiyet, kırmızı-lacivertli ekip açısından yalnızca haneye yazılan 3 puan değil, aynı zamanda sezonun geri kalanı öncesinde önemli bir moral kaynağı oldu.

Yeni Mersin İdman Yurdu, Ağrı’da aldığı bu kritik galibiyetle taraftarını sevindirirken, önümüzdeki haftalar için de umut verdi.