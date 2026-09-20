MDRaporlar, Ağustos 2026'da yayımlanan 11 kamuoyu araştırmasının sonuçlarını bir araya getirerek hazırladığı anket ortalamasını açıkladı. Verilere göre AK Parti yüzde 33,1 ile ilk sırada yer alırken, YENİ Parti yüzde 22,1 seviyesinde ölçüldü.

Ağustos 2026 döneminde farklı araştırma şirketleri tarafından yayımlanan 11 kamuoyu araştırmasının ortalaması MDRaporlar tarafından paylaşıldı. Çalışmada Ada Araştırma, ALF Araştırma, AREA, ASAL Araştırma, BETİMAR, GENAR, HBS Araştırma, MAK Danışmanlık, Optimar, Özdemir Araştırma ve SONAR araştırmalarına yer verildi.

AK Parti yüzde 33,1 ile ilk sırada

MDRaporlar'ın derlemesine göre AK Parti'nin ortalama oy oranı yüzde 33,1 oldu. Bu oran, bir önceki ortalamaya göre 0,6 puanlık artış anlamına geliyor.

YENİ Parti ise yüzde 22,1 seviyesinde ölçüldü. Partinin önceki ortalamaya göre değişimi -3,6 puan olarak kaydedildi.

Diğer partilerin oranları

Araştırmaların ortalamasında DEM Parti yüzde 9,1, MHP yüzde 7,8, CHP yüzde 7,7 ve İYİ Parti yüzde 7,3 olarak ölçüldü.

MDRaporlar'ın paylaştığı önceki ortalamayla karşılaştırıldığında DEM Parti 0,2 puan yükselirken, MHP 0,4 puan arttı. CHP'nin oranı 0,4 puan geriledi, İYİ Parti ise 2,4 puanlık artış gösterdi.

Listenin devamında Zafer Partisi yüzde 3,2, Anahtar Parti yüzde 2,9, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,6 ve Türkiye İşçi Partisi yüzde 1,0 seviyesinde yer aldı. Ayrı ayrı belirtilmeyen diğer partilerin toplam oranı ise yüzde 3,2 olarak hesaplandı.

Ağustos tablosundaki değişimler