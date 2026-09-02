Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, belediye meclisinin eylül ayı toplantısında Avrupa Birliği hibeli “Sıfır Atık Kentler İçin Sıfır Atık Yönetim Sistemi” projesine muhalefet üyelerinin “hayır” oyu vermesine tepki gösterdi. Önge, yaklaşık 1,5 yıldır üzerinde çalıştıklarını belirttiği projenin 741 bin 500 avro hibe desteği almaya hak kazandığını açıkladı.

Gülnar Belediyesi’nin eylül ayı meclis toplantısında, ilçenin atık yönetimi ve çevre politikaları açısından önem taşıdığı belirtilen “Sıfır Atık Kentler İçin Sıfır Atık Yönetim Sistemi” projesi gündeme geldi.

Belediye Başkanı Fatih Önge, yaklaşık 1,5 yıllık çalışma sonucunda hazırlanan projenin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde değerlendirilen yaklaşık 1300 proje arasından finale kalan 45 proje içerisinde yer aldığını belirtti.

Önge’nin açıklamasına göre proje kapsamında 741 bin 500 avro, yaklaşık 41 milyon 510 bin TL tutarında Avrupa Birliği hibe desteği söz konusu.

“NEDEN HAYIR DEDİLER?”

Meclis toplantısındaki oylamanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Önge, muhalefet grubunun projeye “hayır” oyu vermesine tepki gösterdi.

Önge, meclisteki muhalefetin İYİ Parti, CHP, Yeni Parti ve bağımsız üyelerden oluştuğunu belirterek, söz konusu kararın siyasi bir tutum olduğunu savundu.

Başkan Önge açıklamasında, muhalefetin her meclis öncesinde bir araya geldiğini ve kendi ifadeleriyle, “Her projesine evet dersek bu gene kazanır” anlayışıyla hareket ettiğini öne sürdü.

Önge, söz konusu siyasi yaklaşımın ilçeye kazandırılması planlanan bir Avrupa Birliği hibe projesinin önüne geçtiğini savunarak, “Yaklaşık 1,5 yıldır uğraşarak 1300 proje içerisinden finale kalan 45 proje içine girdirmeyi başardığımız projemize ‘hayır’ oyu verdiler” ifadelerini kullandı.

SİYASİ TARTIŞMANIN YENİ ADRESİ MECLİS

Gülnar Belediye Meclisi’nde yaşanan oylama, ilçedeki iktidar-muhalefet ilişkilerini yeniden gündeme taşıdı. Başkan Önge, muhalefetin kararını sert ifadelerle eleştirirken, projenin çevre ve atık yönetimi açısından sağlayacağı katkının siyasi tartışmaların üzerinde değerlendirilmesi gerektiği mesajını verdi.

Önge açıklamasının sonunda kararı Gülnar kamuoyunun değerlendirmesine bırakarak, “Fıkra bu kadar. Yorum saygıdeğer Gülnarlı hemşehrilerimizin” ifadelerini kullandı.