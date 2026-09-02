GENAR Türkiye Raporu’nun Ağustos 2026 verilerine göre, milletvekili genel seçimi bugün yapılmış olsa AK Parti yüzde 34,9 ile ilk sırada yer alıyor. Yeni Parti yüzde 19,9 ile ikinci sıraya yükselirken, DEM Parti yüzde 10,1 ile üçüncü sırada bulunuyor.

GENAR Türkiye Raporu’nun “Türkiye Siyaseti” başlığı altında yayımladığı araştırmada, seçmenlere milletvekili genel seçimi bugün yapılacakmış gibi hangi partiye oy verecekleri soruldu.

Araştırma sonuçlarına göre Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) yüzde 34,9 oy oranıyla birinci parti olurken, Yeni Parti yüzde 19,9 ile ikinci sırada yer aldı. DEM Parti yüzde 10,1, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yüzde 8,5 ve İYİ Parti yüzde 8,3 oy oranına ulaştı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yüzde 7,0 ile araştırmada altıncı sırada yer alırken, onu Anahtar Parti yüzde 3,3, Zafer Partisi yüzde 2,8 ve Yeniden Refah Partisi yüzde 2,1 ile izledi. Diğer partilerin toplam oy oranı ise yüzde 3,1 olarak ölçüldü.

20 aylık değişimde dikkat çeken tablo

Raporda yer alan ikinci grafikte, Ocak 2025-Ağustos 2026 dönemindeki 20 aylık karşılaştırma da ortaya konuldu.

Grafiğe göre AK Parti, dönem boyunca yaklaşık yüzde 33-36 bandında seyrederek ilk sıradaki konumunu korudu. Buna karşılık Yeni Parti'nin oy oranında özellikle son dönemde belirgin bir yükseliş görüldü.

Yeni Parti'nin oy oranı araştırmanın önceki dönemlerinde yaklaşık yüzde 10 seviyelerinde seyrederken, Temmuz 2026'da yaklaşık yüzde 15'e, Ağustos 2026'da ise yüzde 19,9'a yükseldi. Böylece Yeni Parti, son ölçümde ikinci sıraya yerleşti.

DEM Parti ise dönem boyunca genel olarak yüzde 9-11 aralığında seyrederken, MHP'nin oy oranı yaklaşık yüzde 8-10 bandında ölçüldü. İYİ Parti'de ise dönemsel dalgalanmalar dikkat çekti.

CHP yüzde 7 seviyesinde

Araştırmanın Ağustos 2026 sonuçlarında CHP'nin oy oranı yüzde 7,0 olarak ölçüldü. CHP'nin 20 aylık grafik içerisindeki seyri ise genel olarak yüzde 3-5 bandında dalgalanırken, son ölçümde yüzde 7 seviyesine ulaştı.

Araştırmaya 2200 Kişi Katıldı. Katılımcıların 357'si kararsız, 306'sı oy kullanmayacağını, 52'si ise cevap vermeyeceğini belirtti.