Yeni Parti İl Başkanı Cengiz Gökçel ve yönetim kurulu üyeleri , Yeni Parti Mersin Esnaf ve İş Dünyasından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mehmet Mavi'nin hazırladığı programda Mersin Deniz Ticaret Odası Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyarette, Mersin’in denizcilik sektörü, deniz ticaretinin kent ekonomisine katkısı ve iş dünyasının beklentileri ele alındı. Görüşmede ayrıca Mersin Limanı’nın kent ekonomisindeki stratejik konumu ve kentin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Mehmet Mavi, “Mersin’in gücü, denizinde ve üretimindedir” mesajını verdi.

Mersin’in önemli bir liman kenti olduğuna dikkat çeken Mavi, deniz ticaretinin kent ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, denizcilik sektörünün sorunlarının ve iş dünyasının beklentilerinin yakından takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

Mavi, Mersin’in üretim, ihracat ve istihdam kapasitesinin daha da geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, iş dünyasının yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Yeni Parti Mersin teşkilatı adına yapılan açıklamada, Genel Başkan Özgür Özel’in öncülüğünde; üreten, çalışan, ihracat yapan ve büyüyen bir Mersin hedefi doğrultusunda iş dünyasıyla temasların sürdürüleceği belirtildi.

Ziyarette gösterilen ev sahipliği ve gerçekleştirilen görüş alışverişi nedeniyle Mersin Deniz Ticaret Odası’na teşekkür edildi.