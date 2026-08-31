CHP Yenişehir İlçe Başkanı Toprak Çalışkan, emekli maaşlarının mevcut ekonomik koşullar karşısında yetersiz kaldığını belirterek, emeklilerin gelirlerinin artırılması çağrısında bulundu. Çalışkan, asgari ücretin en az 45 bin TL olması ve emekli maaşlarının da en az asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini söyledi.



“Her 10 emekliden 8’i 23-40 bin TL aralığında”



CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç’ın açıklamalarına dikkat çeken Toprak Çalışkan, emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıların artık görmezden gelinemeyecek boyuta ulaştığını ifade etti.

SGK verilerine göre Türkiye’de yaklaşık 17 milyon emekli bulunduğunu belirten Çalışkan, bu kişilerin yüzde 80’inin, yani her 10 emekliden 8’inin 23 bin TL ile 40 bin TL arasında maaş aldığını söyledi.

Çalışkan, en düşük emekli maaşının 23 bin 552 TL seviyesinde olduğunu belirterek, bu gelirle emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını savundu.



“Milyonlarca emekli çalışmak zorunda”



Emeklilerin önemli bölümünün geçimini sürdürebilmek için yeniden çalışma hayatına dönmek zorunda kaldığını dile getiren Çalışkan, resmi verilere göre 2 milyon 200 bin emeklinin başka bir işte çalıştığını ifade etti.

Bunun yanı sıra yaklaşık 6,5 milyon emeklinin kayıt dışı çalışmak zorunda kaldığını belirten Çalışkan, emekliliğin ardından çalışmanın bir tercih olmaktan çıkıp zorunluluğa dönüşmemesi gerektiğini söyledi.



“Asgari ücret en az 45 bin TL olmalı”



Ekonomik koşullar nedeniyle ücret ve emekli aylıklarında ciddi bir iyileştirme yapılması gerektiğini savunan Çalışkan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç’ın asgari ücretin en az 45 bin TL olması ve emekli maaşlarının da en az asgari ücret seviyesine yükseltilmesi yönündeki çağrısını desteklediklerini belirtti.

Çalışkan, “17 milyon emeklimizin yüzde 80’inin düşük gelirle yaşam mücadelesi vermesi kabul edilemez. ‘Kaynak yok, olanak yok’ denilerek bu tablo sürdürülemez. Türkiye’nin ekonomik imkânları, vatandaşların insanca yaşayabileceği bir düzen oluşturmak için kullanılmalıdır” dedi.



“Emekli ikinci bir işe mahkûm edilmemeli”



Emeklilerin yıllarca çalıştıktan sonra temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yeniden iş aramak zorunda bırakılmasının sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmadığını söyleyen Çalışkan, CHP’nin emeklilerin sorunlarının çözümü için mücadeleyi sürdüreceğini kaydetti.

Toprak Çalışkan açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Emeklilerimiz yıllarca bu ülkeye emek verdi. Emeklilik dönemlerinde huzur ve güven içerisinde yaşamaları en temel haklarıdır. Asgari ücretin en az 45 bin TL seviyesine çıkarılması, emekli maaşlarının asgari ücret düzeyine yükseltilmesi ve vatandaşlarımızın geçinebilmek için ikinci bir işe mahkûm edilmemesi gerekiyor. CHP olarak emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Yenişehir’den açıkça söylüyoruz: Emekliler yoksulluğa mahkûm edilemez.”